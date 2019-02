Reply wurde mit LEA Reply, seiner Plattform für Lieferketten und Industrie 4.0, in den Gartner Market Guide for Yard Management vom Januar 2019 aufgenommen.

LEA Reply ist eine vernetzte, auf einer Microservices-Architektur basierende Plattform, die agile, kostengünstige und auf den jeweiligen Geschäftsbedarf zugeschnittene Lieferkettenlösungen ermöglicht.

In der Studie von Gartner heißt es: "Vor dem Hintergrund steigender Transportkosten und zunehmender Kapazitätsprobleme bietet das Lagerplatzmanagement Möglichkeiten zur Verbesserung der operativen Effizienz durch mehr Transparenz und optimierte Prozesse."

Die Yard-Management-Lösung in LEA Reply ist speziell auf die Verwaltung und Leistungsoptimierung aller Aktivitäten ausgerichtet, die typischerweise am Lagerplatz stattfinden. Sie ermöglicht eine ganzheitliche Verwaltung der verfügbaren Flächen, 100% Überblick und volle Kontrolle in kritischen Situationen. Sie beschleunigt Eingangs- und Ausgangsprozesse im Lager und ermöglicht die schnelle Erfüllung dringender Lieferungen oder veränderter Produktionsanforderungen.

In der Studie heißt es weiter: "Unternehmen nutzen YMS-Lösungen, um die Lücken in ihren eigenen Lieferketten zu schließen. Manche dieser Lücken bestehen in langen Anhängerwartezeiten, unproduktivem Personaleinsatz, schlecht synchronisierten Warenbewegungen und ineffektiver Ladezonenplanung."

LEA Reply bietet umfassende Funktionen wie Gate Flow, Dock Scheduling, Dock Management und Yard Management.. Sie enthält grafische 2D- oder 3D-Ansichten mit Echtzeitüberwachung und eine Bereitstellungsplanung. Eine mobile Anwendung unterstützt mobile Ladezonengeräte, mobile Rangiergeräte, Infirmationskioske, die Automatische Nummernschilderkennung (ANPR) und RFID. Dadurch wird die Effizienz maximiert, während die Betriebskosten sinken.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, express or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

REPLY

Reply [MTA, STAR: REY] ist auf die Entwicklung und Einführung von Lösungen auf Basis neuer Kommunikationskanäle und digitaler Medien spezialisiert. Mit seinem Netzwerk aus hochspezialisierten Unternehmen unterstützt Reply die europäischen Branchenführer aus Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistung, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung effektiv bei Geschäftsmodellen, die auf den neuen Paradigmen, wie Big Data, Cloud-Computing, Digitalen Medien und dem Internet der Dinge basieren. Zu den von Reply angebotenen Services gehören: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

LEA REPLY

LEA Reply ist die neueste Entwicklung der Reply Supply Chain Software. Sie basiert auf mehr als 20 Jahren Branchenerfahrung und Kundenerfolgen mit den Vorgänger-Suiten Click Reply und SideUp Reply. LEA Reply ist eine vernetzte, auf einer Microservices-Architektur basierende Plattform, die agile, kostengünstige und auf den jeweiligen Geschäftsbedarf zugeschnittene Lieferkettenlösungen ermöglicht. www.lea.reply.com

