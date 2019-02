Berlin (ots) - Das Berliner Reputationsmanagement-Unternehmen RH Reputation GmbH, erweitert die Produktauswahl und präsentiert "Leadgenerierung für den B2B-Markt". Die Reputationsmanagement-Agentur residiert seit der Gründung durch Pavlo Hanov und Leonhard Reetz am Kurfürstendamm im Herzen Berlins. Von hier aus werden Manager, nationale Firmen und internationale Konzerne bei allen Fragen, die die Öffentlichkeitsarbeit betreffen, beraten.



RH Reputation - Geschäftsführer Leonhard Reetz begründet die Produkteinführung mit einer hohen Nachfrage nach Neukundengeschäft: "Wir haben in den vergangenen Jahren festgestellt, dass sich Unternehmen schwer tun bei der Findung neuer Vertriebsmethoden. Die einen versuchen es mit einem kostenintensiven Außendienst, die anderen mit einem Telefonteam und Kaltakquise, den sogenannten Cold Calls. Den einen gelingt ihre Strategie besser, den anderen weniger gut. Wir haben eine Methode gefunden, bei der wir nicht nur die Entscheider Zielgruppen genau identifizieren können, sondern auch eine skalierbare Anfragenfrequenz erzeugen. Wir garantieren Telefontermine!"



Qualitätsleads von RH Reputation



Der Vertrieb ist der Antrieb eines Unternehmens. Nur mit kontinuierlichem Neukundengeschäft kann eine Unternehmung wachsen. RH Reputation findet die passgenauen Ansprechpartner, kontaktiert sie und vereinbart mindestens ein Telefonat. Genutzt wird dazu von RH Reputation-Mitarbeitern die größte Entscheiderdatenbank in Deutschland. In einer Testreihe über 4 Monate mit fünf Unternehmen aus der Technologiebranche, dem Immobiliengewerbe, Marketingdienstleistungen, Informationsverarbeitungsdienstleistung und Big Data konnten jeweils sehr gute Ergebnisse erzielt werden. In der Spitze schaffte es die Reputationsmanagement-Agentur bis zu 40 Leads im Monat zu generieren, also feste Telefontermine, pro Mitarbeiter. Wie viele Deals aus den Terminen herauskamen ist nicht bekannt.



Kosten für Leadgenerierung B2B



Wer die Leadgenerierung B2B nutzen möchte, erhält einen persönlichen Mitarbeiter, der als eine Einheit zählt. Buchbar sind bis zu 5 Einheiten pro Unternehmen, pro Branche. Die Kosten pro Einheit variieren zwischen 350 Euro und 700 Euro im Monat. Dies ist davon abhängig, wie rechercheintensiv die Zielbranche ist. Pro Einheit können erfahrungsgemäß zwischen 20-40 Leads im Monat generiert werden.



Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Fozia Butt für Anfragen unter: 030-2133431 offen - mehr Informationen unter www.rh-reputation.de



Pressekontakt: RH Reputation GmbH Fozia Butt Nürnbergerstraße 13 10789 Berlin www.rh-reputation.de info@rh-reputation.de