Nach dem Zusammenschluss der Callcenter-Sparte von Bertelsmann und der marokkanischen Saham Group tritt die gemeinsame Tochter unter dem Namen Majorel auf. Das teilte Bertelsmann am Dienstag mit. Das neue Gemeinschaftsunternehmen mit weltweit 48 000 Mitarbeitern ist in 28 Ländern vertreten und wird von Luxemburg aus geleitet. Bertelsmann-Chef Thomas Rabe hatte den Zusammenschluss Anfang des Jahres mit den hohen Investitionskosten in der Branche begründet. Laut Mitteilung sollen in den kommenden Jahren mehrere 100 Millionen Euro in die Expansion, Analysetechnik, künstliche Intelligenz und Automatisierung fließen. Bislang firmierte das Call-Centergeschäft unter dem Namen Arvato CRM (Customer Relationship Management).

Bertelsmann und Saham halten je 50 Prozent. Bertelsmann stellt mit Thomas Mackenbrock den Vorstandschef. Der Aufsichtsratsvorsitzende der neuen Firma wird von Saham benannt. Der neue Name Majorel setzt sich laut Bertelsmann zusammen aus dem englischen Major und dem Wortteil rel aus relationships./lic/DP/jha

AXC0119 2019-02-19/11:10