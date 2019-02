Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) hat ihren bisher größten Auftrag für Traktionsausrüstung in Indien erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Im Rahmen des Projekts in Höhe von 42 Millionen US-Dollar liefert ABB modernste Antriebstechnik für Elektroloks von Diesel Locomotive Works (DLW) in Varanasi. Die Umrichter sind speziell auf die Anforderungen von Indian Railways ausgelegt. Hergestellt werden sie in einer der größten ABB-Fabriken für Eisenbahntechnik in Nelamangala bei Bangalore in Südindien. ...

