Die Oltner E-Commerce Agentur MySign hat ihre Anteile am

Onlineshop Linsenmax, den sie mitaufgebaut hat, an ihren langjährigen

Kooperationspartner Kochoptik verkauft. Mit dem Erlös will MySign,

die neben Linsenmax auch weitere Internet-Unternehmen aufgebaut hat,

in die Weiterentwicklung ihrer eigenen E-Commerce Software

investieren und ihre Kompetenzen in strategischen Wachstumsfeldern

weiter stärken.



Starker Player im Onlinemarkt für Kontaktlinsen



MySign hat Linsenmax zusammen mit Kochoptik über 10 Jahre als Pure

Player im Online Kontaktlinsenmarkt aufgebaut und dabei ihr gesamtes

E-Commerce und Online-Marketing Knowhow eingebracht. So ist Linsenmax

zur Nummer 2 im Schweizer Kontaktlinsenmarkt geworden und sehr gut

gewappnet für die digitale Zukunft. MySign übergibt seinem Partner

Kochoptik einen rundum erneuerten und auf den aktuellsten

Web-Technologien basierenden sowie nach Usability- wie auch

Suchmaschinen-Kriterien optimierten Onlineshop. Ein Relaunch Projekt

wurde erst kürzlich erfolgreich abgeschlossen.



Gewappnet für die Zukunft



Warum MySign die Anteile jetzt verkauft begründet Reto

Baumgartner, Mitinhaber von MySign und bisher Geschäftsführer von

Linsenmax so: «Es war enorm spannend die Marke Linsenmax von Null auf

aufzubauen und zu einem der grössten Player im Kontaktlinsenmarkt zu

entwickeln. Wir konnten unser ganzes E-Commerce Knowhow einbringen,

haben enorm viel ausprobiert, gelernt und sind erfolgreich gewachsen.

Nun tritt Linsenmax in die nächste Phase. Aus dem dynamischen Startup

wird nun ein Unternehmen, das stärker in die Unternehmensgruppe von

Kochoptik/Visilab eingebunden wird, das in die Optimierung der

Prozesse investiert und sein Produktportfolio verbreitert.

Herausforderungen, die in den Kernkompetenzen von Kochoptik/Visilab

liegen. Darum ist der Zeitpunkt gekommen, Linsenmax für die weitere

erfolgreiche Entwicklung komplett in die Hände von unserem Partner zu

geben». MySign wird Linsenmax aber weiterhin mit seinen E-Commerce

und Online-Marketing Kompetenzen zur Seite stehen.



E-Commerce Agentur mit 20 Jahren Erfahrung



Der Oltner E-Commerce Spezialist feierte kürzlich sein 20 jähriges

Jubiläum. Die Symbiose aus Agentur und Softwarehaus gepaart mit dem

Knowhow aus den eigenen E-Commerce Ventures machen die

Einzigartigkeit von MySign aus. Mit dem Erlös wird in die weitere

Entwicklung der E-Commerce Software investiert und Kompetenzen in den

Bereichen User Centered Design, Online-Marketing und digitale

Prozesse ausgebaut. Auch das Venture-Geschäft, eine weiteres

strategisches Standbein der Agentur, soll weiter gestärkt werden.

Einerseits umfasst dies Eventfrog, die kostenlose Online-Ticketing

Plattform, bei welcher für die Expansion in Deutschland eine weitere

Finanzierungsrunde bevorsteht. Andererseits sind auch Pläne für

weitere digitale Geschäftsideen in der Schublade.



Kontakt:

Reto Baumgartner

Inhaber und Gründer

MySign AG

Reto.baumgartner@mysign.ch

Telefon: 062 836 80 10