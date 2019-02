Die Palladium-Rallye setzt sich fort und gewinnt sogar noch an Schwung! Aktuell kostet eine Unze des Edelmetalls am Spotmarkt rund 1.487 USD pro Unze, was einen neuen Rekord bedeutet! Bereits vergangene Woche hatte Johnson Matthey, Hersteller von Katalysatoren, erklärt, dass sich das Defizit am Palladiummarkt dieses Jahr erheblich ausweiten werde, da striktere Emissionsauflagen die Nachfrage ankurbeln würden. Auch Analysten ...

