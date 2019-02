Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 790 Pence belassen. Die Kennziffern der britischen Bank seien deutlich schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr dennoch unverändert positives Anlagevotum basiere auf der starken Bilanz des Kreditinstituts./edh/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0005405286