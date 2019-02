Aktionäre der Bawag können sich freuen: Für 2018 sollen sie eine Dividende von 2,18 Euro je Aktie erhalten. Zuletzt schüttete die Bank 0,58 Euro je Aktie aus.

Die österreichische Bank Bawag hat 2018 vor Steuern einen Rekordgewinn eingefahren und will in den kommenden Jahren weiter zulegen. Dank höherer operativer Kernerträge und niedrigerer Risikokosten legte der Gewinn vor Steuern um 14 Prozent auf 573 Millionen Euro zu, wie das mehrheitlich im Besitz der US-Finanzinvestoren Cerberus und Golden Tree stehende Institut am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich sank der Gewinn jedoch aufgrund einer höheren Steuerquote um 12,6 Prozent auf 436,5 Millionen Euro.

