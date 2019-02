BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor zu viel Regulierung zu Lasten des Industriestandorts Europas gewarnt und will dies zum Thema auf dem nächsten EU-Gipfel machen. In einer Rede bei einer Digitalisierung-Konferenz des Vodafone Institute kritisierte sie, dass Europa vor lauter Regulierungsbemühungen den Anschluss an die Industrien der Zukunft verpassen könnte. "Wir wissen, dass unser Wohlstand von morgen zur Debatte steht", sagte Merkel.

Daher hält sie unter den europäischen Staats- und Regierungschefs beim nächsten Treffen im März eine Diskussion für nötig "über den Industriestandort Europa, weil ich den Eindruck habe, dass in der Summe von Regeln, die wir uns machen, aus dem Umweltbereich, aus anderen Bereichen, ein Regelwerk entstehen könnte, in dem die freiheitliche Entwicklung nicht ausreichend gedeihen kann." Dabei müsse Europa schneller werden, denn man könne nicht Jahrzehnte warten.

"Die Frage steht jetzt auf der Tagesordnung. Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn wir sehen, dass die große Unternehmen alle außerhalb Europas sind." Bei der Konferenz sprach Merkel auch in Anwesenheit von Vodafone-Chef Nick Read über den anstehenden Aufbau des nächsten Mobilfunkstandards 5G in Deutschland. Vier Unternehmen bieten um die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandards 5G. Die Auktion soll in der zweiten Märzhälfte beginnen.

Merkel sagte, die mobile Internet-Abdeckung sei leider nicht überall in Deutschland ausreichend, besonders in den ländlichen Gebieten gebe es Defizite. Daher sei man vonseiten der Politik interessiert, dass mit dem 5G-Ausbau auch die Internet-Versorgung überall in Deutschland besser werde. "Wieviele Auflagen geben wir Ihnen für die Versteigerungen und auf der anderen Seite, wie viel Freiheit bleibt Ihnen da noch, die Investition zu tätigen von denen Sie glauben, dass sie getätigt werden müssen. Das ist ein harter Kampf", sagte Merkel in ihrer Rede.

"Der ist mir bewusst. Er wird eben nicht nur von der Bundesregierung im Augenblick geführt, sondern auch sehr stark im parlamentarischen Bereich. Und da wir in einigen Bereichen hinter den Erwartungen zurück geblieben sind, was die 50 Megabyte pro Sekunde Anbindung anbelangt, ist eine gewisse Ungeduld spürbar, und aus dieser Ungeduld heraus erwachsen dann politische Forderungen."

5G gilt wegen seiner hohen Datenrate und der geringen Reaktionszeiten als Grundlage für Zukunftstechnologien wie autonomes Fahren und virtuelle Realität. Telekommunikationsunternehmen sehen erhebliche rechtliche Unsicherheiten in den Auflagen, die Bundesnetzagentur für die Auktion benannt hat. So hat der O2-Anbieter Telefónica bereits wegen der Auflagen zur Versorgung in der Fläche und zur Zusammenarbeit mit anderen Anbietern beim sogenannten Roaming einen Eilantrag gegen das Auktionsverfahren für die 5G-Mobilfunktnetze gestellt. Auch Vodafone Deutschland hat gegen die Vergabebedingungen geklagt. Die Deutsche Telekom prüft rechtliche Schritte gegen das Auktionsverfahren.

