Aarau (ots) -



Die AKB blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Der

Geschäftsertrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um CHF 4,8

Millionen und erreicht mit CHF 391,0 Millionen einen neuen

Höchstwert. Der Jahresgewinn bleibt mit CHF 144,2 Millionen gegenüber

dem Vorjahr (CHF 145,6 Millionen) nahezu unverändert. Das operative

Geschäft entwickelte sich in allen Sparten sehr positiv und das

Businessvolumen erhöht sich um CHF 1,9 Milliarden auf CHF 51,1

Milliarden. Der Bankrat beantragt in Absprache mit dem Regierungsrat

eine Gewinnablieferung an den Kanton Aargau von CHF 60,0 Millionen.



Dieter Widmer, Direktionspräsident der AKB, zeigt sich sehr

erfreut über das Jahresergebnis 2018: "Wir konnten in allen Sparten

zulegen und unser Businessvolumen hat zum ersten Mal die

50-Milliardengrenze überschritten. Den hohen Netto-Neugeldzufluss von

CHF 1,8 Milliarden werten wir als starken Vertrauensbeweis in die

Qualität unserer Dienstleistungen und Beratungen".



Die Kennzahlen im Jahresvergleich

(Kennzahlen in CHF, Veränderung in Prozent)



2018 2017

Geschäftsertrag 391,0 Mio. 386,2 Mio. + 1,2

Geschäftserfolg 177,7 Mio. 189,9 Mio. - 6,4

Jahresgewinn 144,2 Mio. 145,6 Mio. - 1,0

Businessvolumen 51,1 Mrd. 49,2 Mrd. + 4,0

Ausleihungen an Kunden 22,8 Mrd. 21,8 Mrd. + 4,4

Kundengelder 18,3 Mrd. 17,3 Mrd. + 5,4

Kundenvermögen (ohne Corporate Assets) 25,4 Mrd. 24,2 Mrd. + 4,7

Netto-Neugeld-Zufluss 1,8 Mrd. 1,5 Mrd. +16,8

Beantragte Gewinnablieferung

an Kanton 60,0 Mio. 96,0 Mio. - 37,5

Eigenkapital vor Gewinnverwendung 2,4 Mrd. 2,3 Mrd. + 3,5

Gesamtkapitalquote 16,4 % 16,1 %

Leverage Ratio 7,9 % 7,9 %

Cost-Income-Ratio 50,6 % 48,4 %



Kommentare zu Bilanz und Erfolgsrechnung:



Wachstum bei Kundenausleihungen



Das Bilanzwachstum der Aktivseite basiert hauptsächlich auf den

Ausleihungen an Kunden. Sie zeigen ein markantes Volumenwachstum um

CHF 1,0 Milliarden oder 4,4 Prozent auf CHF 22,8 Milliarden. Dieses

Wachstum wurde grösstenteils bei den Hypothekarforderungen erzielt,

die sich von CHF 20,8 Milliarden auf CHF 21,6 Milliarden erhöhten

(+3.9%). Die AKB baut damit ihre führende Position in der Vergabe von

Hypotheken an Privatpersonen weiter aus. Neben dem Hypothekargeschäft

zählen Ausleihungen an die KMU und die Gewährung von Baukrediten zu

den Kerngeschäften der AKB. Die Bilanzposition "Forderungen gegenüber

Kunden" hat im Berichtsjahr netto um CHF 163,7 Millionen oder 16,1

Prozent auf CHF 1,2 Milliarden zugenommen. Die Qualität des

Ausleihungsportfolios ist sehr solide. Das zeigt sich auch in der

Erfolgsrechnung mit den Nettoauflösungen von nicht beanspruchen

Wertberichtigungen im Gesamtbetrag von CHF 8,6 Millionen sowie der

tiefen durchschnittlichen Belehnung von 61,6 Prozent aller

finanzierten Liegenschaften.



Wachstum bei Kundengeldern und Kundenvermögen



97 Prozent des Wachstums der Kundenausleihungen konnten mit neuen

Kundengeldern refinanziert werden. Die Verpflichtungen aus

Kundeneinlagen erhöhen sich um CHF 0,9 Milliarden oder 5,5 Prozent

auf CHF 18,3 Milliarden. CHF 600 Millionen Neugeld wurden zusätzlich

in Depotanlagen investiert. Dazu Dieter Widmer, Direktionspräsident

der AKB: "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung des Net New

Money Depot. Der hohe Zufluss von CHF 600 Millionen ist ein

erfreuliches Indiz für unseren Leistungsausweis in der

Vermögensverwaltung, welcher mit der Auszeichnung "langjähriger

Qualitätsleader" durch das Wirtschaftsmagazin "BILANZ" bestätigt

wird". 2018 lancierte die AKB ihre neuen AKB Portfoliofonds und

vermochte die ihr zur direkten Verwaltung anvertrauten Depotwerte

(AuM) um weitere CHF 400 Millionen zu erhöhen. Insgesamt steigt der

Anteil der Assets under Management im Verhältnis zum gesamten

Depotbestand auf beachtliche 47 Prozent an. Die Kundenvermögen ohne

Corporate Assets verzeichnen trotz negativem Börsenumfeld einen

Anstieg um CHF 1,2 Milliarden oder 4,7 Prozent auf CHF 25,4

Milliarden.



Businessvolumen überschreitet CHF 50-Milliardengrenze



Das Businessvolumen erhöht sich um CHF 1,9 Milliarden oder 4,0

Prozent und erreicht mit CHF 51,1 Milliarden einen neuen Höchststand.

Es setzt sich zusammen aus dem Kundenvermögen, den Corporate Assets

und den Ausleihungen an Kunden. Das deutliche Wachstum führt die AKB

u.a. darauf zurück, dass immer mehr Kundinnen und Kunden die AKB als

Hauptbank nutzen und ihre Geschäftsbeziehungen intensivieren.



Geschäftsertrag auf Höchstwert



Der im 2018 erwirtschaftete Geschäftsertrag steigt trotz

schwierigem Marktumfeld um CHF 4,8 Millionen oder 1,2 Prozent auf

einen neuen Höchstwert von CHF 391,0 Millionen. Alle

Geschäftsbereiche der AKB trugen zu diesem erfreulichen Wachstum bei.



Stabiles Zinsgeschäft



In ihrem stärksten Ertragspfeiler, dem Zinsgeschäft, liegt die AKB

mit CHF 293,4 Millionen um CHF 38,2 Millionen oder 14,9 Prozent über

dem Vorjahr. Die Veränderung ist weitestgehend auf eine geänderte

Verbuchungsmethode zurückzuführen: Der Erfolg aus

Fremdwährungs-Absicherungsgeschäften der Bilanz wird ab 2018 nicht

mehr im Handels-, sondern im Zinserfolg abgebildet. Unter

Berücksichtigung dieser Praxisänderung und trotz CHF 4,9 Millionen

tieferen Auflösungen von Wertberichtigungen als im Vorjahr, beträgt

die Zunahme des Nettoerfolgs aus dem Zinsgeschäft CHF 0,3 Millionen.



Starkes Kommissions- und Handelsgeschäft



Die Aktivitäten im Wertschriften- und Anlagegeschäft haben 2018

spürbar zugenommen. Das zeigt sich im Erfolg aus dem Kommissions- und

Dienstleistungsgeschäft, der um 5,1 Prozent auf CHF 65,5 Millionen

ansteigt. Stark zugelegt hat das direkte

Vermögensverwaltungsgeschäft. Es verzeichnet ein Wachstum von 15

Prozent.



Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft beträgt CHF 23,8 Millionen und

liegt um CHF 38,1 Millionen unter dem Vorjahreswert. Dieser Rückgang

ist auf die beim Zinserfolg bereits angewandte geänderte

Verbuchungsmethode zurückzuführen. Unter Berücksichtigung dieser

Praxisänderung liegt der Erfolg aus dem Handelsgeschäft, der

überwiegend auf dem Kundenhandel basiert, auf Vorjahresniveau (- CHF

0,2 Millionen).



Investitionen lassen Geschäftsaufwand ansteigen



Die AKB tätigte im Berichtsjahr umfangreiche Investitionen in die

digitale Weiterentwicklung sowie den Ausbau und die Modernisierung

ihres Geschäftsstellennetzes. Mit der Schaffung eines neuen

Geschäftsbereichs "Digitalisierung und Infrastruktur" schuf die Bank

die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für die

kundenfokussierte Weiterentwicklung. Dazu passte sie unter anderem

ihre personellen Ressourcen den erhöhten Anforderungen an. Der

Geschäftsaufwand steigt 2018 um 5,8 Prozent auf CHF 197,9 Millionen.

Der Personalaufwand erhöht sich um 2,0 Prozent auf CHF 114,7

Millionen. Der Personalbestand steigt um 15 Leistungseinheiten oder

2,1 Prozent auf 708 Leistungseinheiten. Der Sachaufwand erhöht sich

um 11,6 Pro-zent auf CHF 83,2 Millionen. Die Zunahmen im

Geschäftsaufwand bewegen sich im geplanten Rahmen zur Umsetzung der

Unternehmensstrategie 2020.



Tieferer Geschäftserfolg



Der Geschäftserfolg liegt mit CHF 177,7 Millionen um CHF 12,2

Millionen oder 6,4 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Rückgang ist

einerseits bedingt durch den Anstieg im Geschäftsaufwand,

andererseits beeinflusst durch 36 Prozent tiefere Nettoauflösungen

von Kreditwertberichtigungen (- CHF 4.9 Mio.). Die Cost-Income-Ratio

beträgt tiefe 50,6 Prozent und liegt damit deutlich unter dem in der

Eigentümerstrategie festgelegten Maximum von 55 Prozent.



Jahresgewinn auf Vorjahresniveau - hohe Rentabilität



Der Jahresgewinn liegt mit CHF 144,2 Millionen oder 1,0 Prozent

nur leicht unter dem Vorjahresniveau von CHF 145,6 Millionen. Die

Eigenkapitalrendite bewegt sich mit 8.0 Prozent am oberen

strategischen Zielband von 7 bis 8 Prozent. Die Gesamtkapitalquote

inkl. Kapitalpuffer steigt auf 16.4 Prozent. Für den Kanton Aargau

als Eigentümer erwirtschaftet die AKB auf Basis der beantragten

Gewinnablieferung von CHF 60 Millionen, der Abgeltung der

Staatsgarantie über CHF 11,5 Millionen sowie des Eigenkapitalaufbaus

um CHF 116,0 Millionen einen Mehrwert von insgesamt CHF 188

Millionen.



AKB verstärkt Eigenkapitalbasis



In Absprache mit dem Regierungsrat des Kantons Aargau gibt die AKB

bekannt, dass sie ihr Eigenkapital über die nächsten Jahre zusätzlich

aufstocken wird. Diese Massnahme erfolgt vorausschauend im Hinblick

auf die zunehmenden Anforderungen des Regulators und den

Eigenmittelanforderungen im Zusammenhang mit Basel III final. Damit

baut die AKB ihre sehr solide Eigenkapitalausstattung weiter aus und

stellt sicher, dass sie auch unter künftigen verschärften Bedingungen

ihre Geschäftstätigkeit gewohnt erfolgreich fortsetzen kann. Der

zusätzliche Kapitalaufbau erfolgt über die jährliche Zuweisung an

eine freiwillige Gewinnreserve. Diese Reserve wird über die nächsten

Jahre geäufnet und jedes Jahr transparent ausgewiesen. Die jährliche

Gewinnablieferung an den Kanton Aargau soll daher dem Grossen Rat in

Absprache mit dem Regierungsrat entsprechend angepasst beantragt

werden. Die Aargauische Kantonalbank stellt damit ihre Ertragskraft

langfristig sicher und handelt proaktiv und aus einer starken

Ausgangsposition heraus.



AKB investiert in die Zukunft



Die AKB stellt 2019 die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden

weiter ins Zentrum. Sie baut die digital unterstützte Beratung weiter

aus, erweitert ihre online-Dienstleistungen, eröffnet neue

Kommunikationskanäle und investiert in den Ausbau ihres

Geschäftsstellennetzes. Ebenso führt sie ihr 2018 gestartetes neues

Kundenzonenkonzept mit dem sukzessiven Umbau aller Geschäftsstellen

weiter. Im Frühling 2019 folgt der Umzug der Filialen Oftringen und

Bremgarten an neue Standorte. Im Sommer 2019 eröffnet die AKB in

Spreitenbach eine weitere Geschäftsstelle im Limmattal und erweitert

damit ihr Geschäftsstellennetz auf 32 Orte. Dazu Dieter Widmer,

Direktionspräsident der AKB: "Die Begegnungen mit unseren Kundinnen

und Kunden sind uns sehr wichtig. Daher investieren wir nicht nur in

die digitale Entwicklung, sondern auch in unsere Geschäftsstellen.

Sie sind und bleiben der bevorzugte Ort für die persönliche

Kundenkommunikation".



Ausblick



Der Wirtschaftsraum Aargau ist nach wie vor in robuster

Verfassung, auch wenn sich eine verstärkte Abschwächung der

Wachstumsdynamik abzeichnet. Der 2018 lancierte Aargauer

Konjunktur-Barometer steht mit aktuell 94.7 Punkten unter dem

langfristigen Mittel. Die Bauinvestitionen dürften sich dabei leicht

abschwächen. Zusammen mit der nach wie vor stabilen inländischen

Konsumnachfrage geht die AKB von einem Wirtschaftswachstum in der

Schweiz für 2019 von rund 1,7% aus. Die Aargauische Kantonalbank

erwartet für ihr Geschäftsjahr 2019 einen Jahresgewinn im Rahmen von

2018. Das tiefe Zinsumfeld und die Negativzinsen werden weiter auf

die Zinsmarge drücken. Die Bank ist jedoch sehr zuversichtlich, die

im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie festgelegten Ziele zu erreichen

und ihre führende Marktstellung weiter ausbauen zu können.



Originaltext: Aargauische Kantonalbank

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100016321

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100016321.rss2

ISIN: CH0104798084



Für Rückfragen:



Ursula Diebold

Leiterin Kommunikation

Telefon 062 835 75 50

ursula.diebold@akb.ch