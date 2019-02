Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Iberdrola vor Jahreszahlen und einer Investorenveranstaltung von 7,60 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der spanische Versorger dürfte seine Zielvorgabe für das operative Ergebnis (Ebitda) 2022 um rund 400 Millionen Euro erhöhen, schrieb Analystin Meike Becker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihre Ebitda-Schätzung für 2022 liege rund ein Prozent über der Konsensprognose./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2019 / 00:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2019 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0144580Y14