PHARMAPLAN kehrt zurück: TTP AG kauft europäische Engineering-Gesellschaften von NNE A/S DGAP-News: TTP AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung PHARMAPLAN kehrt zuruck: TTP AG kauft europäische Engineering-Gesellschaften von NNE A/S 19.02.2019 / 12:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt am Main/Kopenhagen, 19.02.2019 - Die TTP AG, Frankfurt/Main und ihre Tochtergesellschaft TTP GmbH, hat mit der dänischen NNE A/S, Kopenhagen, einen Vertrag uber den Kauf von drei in der Schweiz, Deutschland und Belgien ansässigen NNETochterunterunternehmen abgeschlossen. Die TTP AG ist eine auf produktionsnahe Ingenieurdienstleistungen fur die Prozessindustrie spezialisierte operative Holding. Sie ist Hauptaktionärin der TRIPLAN Aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Soden am Taunus, ein Engineering-Dienstleistungsunternehmen mit dem Branchenfokus auf die Bereiche Life Science, Chemie und Petrochemie. NNE ist auf Ingenieur- und Beratungsleistungen insbesondere fur Großprojekte in den Wachstumsmärkten Biotechnologie und Pharmazie spezialisiert und deckt dabei alle Leistungsfelder fur EPCM-Projekte (Engineering, Procurement, Construction Management) ab. Die TTP AG plant, die drei NNE-Tochterunternehmen als weitgehend eigenständige Unternehmen im Pharma- und Life Science-Sektor im europäischen Markt weiter zu fuhren und dafur den Markennamen PHARMAPLAN wiederzubeleben, unter dem die Unternehmen bis 2017 gefuhrt wurden. Joachim Grendel, Vorstand der TTP AG: "Die lokalen Präsenzen, Kompetenzen, Geschäftsfelder und Wertschöpfungsketten der TRIPLAN und die der kunftigen PHARMAPLAN ergänzen sich optimal. Dies fuhrt zu einer nachhaltig besseren Markt- und Wettbewerbsposition durch Wachstumssynergien in Europa - auch bei sich eintrubenden konjunkturellen Rahmenbedingungen und Marktumfeldern. In der Kombination schaffen wir eines der fuhrenden mittelständischen Engineering-Unternehmen fur die Prozessindustrie in Europa." Dr. Andreas Bonhoff, Finanzvorstand der TRIPLAN AG: "Die Namen TRIPLAN und PHARMAPLAN stehen fur exzellente Ingenieurkultur, die wir gemeinsam mit den Mitarbeitern respektvoll wahren und qualitätsorientiert weiter entwickeln wollen. PHARMAPLAN und TRIPLAN sollen kunftig europaweit als eigenständige Marken souverän auftreten, neue Marktchancen wahrnehmen und zugleich als attraktive Arbeitgeber in der Topliga agieren." Jesper Kløve, CEO der NNE A/S: Durch die Transaktion entsteht eine vielversprechende strategische Ergänzung fur beide Parteien, wobei NNE A/S anstrebt, den geographischen Schwerpunkt auf die Märkte und Kunden in Dänemark, den USA und Indien zu verstärken. Ich glaube feste daran, dass die TTP AG durch die Weiterentwicklung der starken lokalen Präsenz in den Märkten glänzende Zukunftsaussichten fur unsere Kollegen in der Schweiz, in Deutschland und in Belgien schaffen wird." Das Wirksamwerden des Erwerbs wird fur Ende März 2019 erwartet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die NNE Gesellschaften in Deutschland, der Schweiz und Belgien beschäftigen rund 360 Mitarbeiter und setzten 2018 61 Millionen Euro um. Die Triplan AG ist in Deutschland, der Schweiz und Indien aktiv und beschäftigt 420 Mitarbeiter bei einem konsolidierten Jahresumsatz von zuletzt 47 Millionen Euro in 2018. Über TTP AG Die TTP AG, Frankfurt am Main, ist ein auf produktionsnahe Ingenieurdienstleistungen fur die Prozessindustrie spezialisiertes Unternehmen. Sie ist Hauptaktionärin der TRIPLAN Aktiengesellschaft mit Sitz in Bad Soden am Taunus, ein Engineering-Dienstleistungsunternehmen mit dem Branchenfokus auf die Bereiche Life Science, Chemie und Petrochemie. Über TRIPLAN Aktiengesellschaft Die TRIPLAN Aktiengesellschaft und die mit ihr verbundenen Unternehmen (zusammen "TRIPLAN" oder "TRIPLAN Gruppe") erbringt Ingenieurleistungen fur den Anlagenbau in der chemischen, pharmazeutischen und petrochemischen Industrie. Das Leistungsangebot umfasst die technische Beratung, die betriebsnahe Anlagenplanung sowie die Gesamtplanung von Neu und Bestandsanlagen fur Labor-, Pilot-, Produktions-, Infrastruktur- und Versorgungsanlagen. TRIPLAN ubernimmt als unabhängiger und neutraler General- und Komponentenplaner die technische Entwicklung fur Neubauprojekte, Umbauprojekte sowie bei Modernisierungen und Optimierungen von Industrieanlagen. Sie verfugt uber einen namhaften und langfristigen Kundenstamm an Unternehmen im regionalen Umfeld ihrer Standorte. Mit vielen dieser Kunden sind mehrjährige Rahmenverträge abgeschlossen. Über NNE A/S NNE A/S (NNE) ist ein fuhrendes internationales Unternehmen, das sich auf Pharma-Engineering spezialisiert hat. NNE unterstutzt Unternehmen dabei, ihre Produkte auf den Markt zu bringen, und löst fur seine Kunden hochkomplexe Fertigungsprobleme in den Bereichen Biotechnologie/API, feste orale Dosierungsformen, Fill & Finish sowie Montage und Verpackung. NNE bietet professionelles Pharma-Engineering fur den gesamten Fertigungs- und Projektlebenszyklus, angefangen bei Machbarkeitsstudien, uber Entwurf und Projektausfuhrung bis hin zur Optimierung vorhandener betrieblicher Abläufe. Schwerpunktmäßig beschäftig sich NNE mit den Themen Pharmaprozesse, Pharma-Anlagen und Pharma-Automatisierung in einem durch gute Herstellungspraktiken regulierten Umfeld. NNE wird fur seine Beiträge anerkannt, die es fur viele Unternehmen leistet, die bei der pharmazeutischen Qualität, bei Fertigung & Engineering und bei der Erstellung von Richtlinien neue Standards setzen. NNE verfugt uber einen soliden, uber lange Jahre entwickelten Kundenstamm mit einem hohen Anteil an Wiederholungsgeschäften. Kontakt: B.L.B.R Burkhard Leschke Brand Relations GmbH Eigelstein 103 -113 50668 Köln Telefon +49 221 / 27190656 Mobil +49 16093803331 b.leschke@blbr.de