Neue Geschichten von Deutschlands bekanntester Großfamilie



- Bevor die Großen in den Anbau ziehen, geht es auf Möbel-Shoppingtour - Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II



Erneut gibt es im Hause Wollny Aufregung um die schwangere Calantha: Wenige Wochen vor der Geburt hat sie Schmerzen und muss zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ist mit Calantha und dem Baby alles in Ordnung oder droht eine frühzeitige Geburt?



Für den Fall, dass Harald bald aus dem Krankenhaus entlassen wird, möchte Silvia Zuhause alles perfekt vorbereiten. Neben einer Ernährungsumstellung für die ganze Familie steht auch ein Bewegungsprogramm auf ihrem Plan. Sie hat ein Laufband bestellt und ernennt Flo zum Personaltrainer der Großfamilie.



Außerdem steht der Umzug von Sarafina, Peter, Sylvana, Flo, Celina und Lavinia in den neuen Anbau kurz bevor. Die Zeit drängt, denn die alten Wohnungen sind schon gekündigt und im Anbau fehlen noch zwei Küchen. Daher macht sich Familie Wollny auf den Weg zum Möbelhaus. Werden sie auf die Schnelle noch alles Wichtige ergattern können?



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!": Neue Folge am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL II.



