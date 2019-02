FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Biotechnologieunternehmen Morphosys steht ein Generationenwechsel an. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, will Vorstandschef und Mitgründer Simon Moroney in den Ruhestand gehen. Er habe sich entschlossen, seinen Vorstandsvertrag nicht zu verlängern.

Moroney werde als Vorstandsvorsitzender ausscheiden, sobald sein laufender Vertrag am 30. Juni 2020 ausläuft oder sobald ein Nachfolger benannt wurde, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt.

Moroney ist seit 1994 Vorstandsvorsitzender bei dem Unternehmen, an dessen Gründung er zwei Jahre vorher beteiligt war. Zuvor war er an diversen Spitzenuniversitäten wie Cambridge, Harvard und der ETH Zürich tätig.

February 19, 2019 06:45 ET (11:45 GMT)

