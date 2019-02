Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Deutschlands Überschuss in der Leistungsbilanz ist das dritte Jahr in Folge gefallen, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Er verringerte sich im vergangenen Jahr auf 7,4 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung, nach 7,9 Prozent im Jahr 2017, 8,5 Prozent 2016 und dem Hochpunkt von 8,9 Prozent im Jahre 2015. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...