Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff (53) ist bekannt und mit dem deutschen Fernsehpreis für Selbstversuche ("Das Jenke-Experiment") ausgezeichnet, bei denen er sich unter vollem Körpereinsatz ein unbestechliches Urteil bildet. Das tat er nun auch im Rahmen der Dreharbeiten für einen neuen TV-Spot des Spezialisten für Wärmeauflagen ThermaCare. Er wird seit Januar zur Prime Time ausgestrahlt. Vom Slogan "ThermaCare wärmt den Schmerz weg" musste von Wilmsdorff nicht mehr überzeugt werden. Der Journalist, Schauspieler und Autor hatte die Marke bei Rückenschmerzen privat schon häufiger mit großem Erfolg genutzt. Nun sollte die Wärmeauflage im hautnahen Check zeigen, was sie drauf hat. Die Idee dahinter erklärt Stefan Minner (Marketing, Pfizer Consumer Healthcare): "Jenke von Wilmsdorff vereint journalistische Expertise mit persönlichen Erfahrungen. Deswegen haben wir ihm vollen Freiraum gelassen. Wir lassen die Menschen einfach an seinen Erkenntnissen teilhaben."



Also Spot an: Einen ThermaCare-Wärmegürtel für den Rücken hatte von Wilmsdorff sich einige Zeit vor Drehbeginn unsichtbar unter der Kleidung umgelegt. "Klinischen Daten zufolge lindert ThermaCare Schmerzen stärker als rezeptfreie Ibuprofen-Tabletten",(1) wusste er nach Studienrecherchen zu berichten. Doch warum ist das so? Nachdem er sein Hemd ausgezogen hatte, ging er mit Dr. med. Christoph Burghart (München) der Schmerzlinderung bildlich "auf den Grund". Auf Dopplersonografie-Aufnahmen des Wilmsdorffschen Rückens zeigte der Orthopäde, dass durch die Wärmeauflage ein Temperaturanstieg bis in drei Zentimeter Muskeltiefe entstand. Dieser, so Burghart, verbessere die Durchblutung, entspanne den Muskel und lindere so die Schmerzen. Entscheidend für den Effekt ist allerdings eine konstante Erwärmung des Gewebes über viele Stunden. Nur sie führt zur anhaltenden Gefäßerweiterung und damit zu einer verbesserten Versorgung des Muskelgewebes mit Sauerstoff, Nährstoffen und Proteinen. Dies alles sind Faktoren, die den Heilungsprozess fördern(2) und Verspannungen sowie Schmerzen effektiv lindern.(1)



ThermaCare gewährleistet eine für die Therapie empfohlene Temperatur von etwa 40°C im behandelten Areal für mindestens acht Stunden. Und zwar so: Wird die luftdichte Verpackung geöffnet, gelangt Sauerstoff durch eine Membran mit Mikroporen in die Wärmezellen, die eine patentierte Mischung aus Eisenpulver und Katalysatoren enthalten. So wird eine kontrollierte Oxidation des Eisenpulvers gestartet. Einige Wettbewerber nutzen die Eisen-Oxidation zwar ebenfalls, haben aber größere Wärmekammern. Dadurch kann ein unerwünschter "Teebeutel-Effekt" entstehen: Die Eisenspäne rutschen nach unten - und wärmen dann auch nur noch dort. Das ist dank der patentierten Wärmezellen bei ThermaCare kein Thema. Darüber hinaus tragen ThermaCare-Wärmeauflagen das Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR e. V.). Für Jenke von Wilmsdorff überzeugende Argumente. Er fühlt sich wissenschaftlich bestärkt: Das hilft mir wirklich.



Literatur:



(1) Nadler SF et al. Continuous low-level heat wrap therapy provides more efficacy than Ibuprofen and acetaminophen for acute low back pain. Spine (Phila Pa 1976). 2002; 27:1012-7.



(2) Nadler SF, Weingand K, Kruse RJ. The physiologic basis and clinical applications of cryotherapy and thermotherapy for the pain practitioner. Pain Physician 2004; 7:395-9.



OTS: Pfizer Consumer Healthcare GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/54304 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_54304.rss2



Pressekontakt: Petersen & Partner Janine Graumüller Telefon: 040-560075-29 E-Mail: j_graumueller@petersenpartner.de