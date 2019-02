Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag gestützt durch schwache Industriedaten aus Italien zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 166,60 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 0,094 Prozent.

Sorgen um Italien haben die als sicher geltenden deutschen Staatsanleihen gestützt. Im Dezember sind die Industrieaufträge regelrecht eingebrochen. Die Sorgen um die italienische Wirtschaft dürfte so weiter zunehmen. Im vierten Quartal war Italien in die Rezession gerutscht. Zudem steht die Entscheidung der Ratingagentur Fitch am Freitag an. Eine Herabstufung wird von einigen Beobachtern nicht ausgeschlossen. Die Renditen italienischer Staatsanleihen stiegen gegen den Markttrend in der Eurozone deutlich.

In Deutschland hellten sich die ZEW-Konjunkturerwartungen zwar den vierten Monat in Folge auf. Den Markt bewegten die Daten aber kaum. "Eine schnelle Korrektur der schwächelnden Wirtschaftsentwicklung wird aktuell nicht erwartet", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. In den USA werden am Nachmittag noch Zahlen zum Wohnungsmarkt veröffentlicht./jsl/jkr/fba

