Simon Moroney, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer der Morphosys AG informierte am heutigen Dienstag den Aufsichtsrat des Unternehmens, dass er sich entschlossen hat seinen Vertrag als Mitglied des Vorstands der Morphosys AG nicht zu verlängern, so eine Mitteilung des Unternehmens. Folglich wird Herr Dr. Moroney als Vorstandsvorsitzender zurücktreten, sobald sein laufender Vertrag am 30. Juni 2020 ausläuft oder sobald ein Nachfolger benannt wurde, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt, so Morphosys weiter.

