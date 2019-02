Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind die Volumen in den fünf berichtsrelevanten Handelstagen um 16,3 Prozent gesunken. Die Anzahl der Abschlüsse stieg im impulsarmen Handel dagegen auf 80 von 64. Der ZKB eKMU-X Index verbesserte sich um 2,3 Prozent auf 1'287,31 Punkte. Die Nachrichtenlage wurde nach wie vor von Zahlen der Regionalbanken dominiert. Kursreaktionen blieben hier laut ZKB jedoch aus, da die meisten Aktien in festen Händen sind.

Nur gerade zwei Titel erzielten einen Umsatz von mehr als 100'000 Franken. Mit Abstand volumenstärkster Titel waren dabei die Aktien von Reishauer. Sie generierten in drei Transaktionen 576'200 Franken. WWZ-Aktien setzten in zwei Abschlüssen 114'400 Franken um.

Auf der Gewinnerseite legten die Rigi Bahnen mit einem Plus von 1,8 Prozent am deutlichsten zu. Auch die Aktien von Repower (+1,2%) und NZZ (+1,1%) waren gesucht. NZZ wird demnächst das Aktienregister schliessen.

Bei den Verlierern im Index fielen mit grösseren Abschlägen Bergbahnen auf. So verloren die Aktien der Davos Klosters Bergbahnen 6,3 Prozent und Weisse Arena gingen um 3,7 Prozent zurück. Dazwischen sanken Kongress- und Kursaal Bern um 4,2 Prozent.

Auf der Nachrichtenseite warteten weitere Regionalbanken mit ihren Jahresergebnissen auf. Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg steigerte den Gewinn für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 um 1,1 Prozent auf 1 Million Franken. Dies sei vor allem auf das gut laufende Zinsgeschäft zurückzuführen, hiess es von Seiten der Bank. Den Aktionären wird eine unveränderte Dividende von 75 Franken je Namenaktie vorgeschlagen.

Auch die Bank Leerau steigerte im vergangenen Jahr den Gewinn. Insgesamt verbesserte sich das Ergebnis um 2 Prozent auf 1,4 Millionen Franken. Die Dividende soll wie in den Vorjahren bei 17 Franken angesetzt werden.

Die Clientis BS Bank Schaffhausen verbesserte 2018 den Geschäftserfolg um 0,4 Prozent auf 6,64 Millionen Franken und den Jahresgewinn auf 3,57 Millionen Franken (+3,0%).

Clientis Biene Bank im Rheintal verdiente 2018 weniger. Im Vergleich zum Rekordgewinn aus dem Vorjahr schwächte sich das Jahresergebnis um 4,6 Prozent auf 1,8 Millionen Franken ab. Die steuerfreie Dividende soll erneut 6,50 Franken betragen.

Umsatzzahlen legte auch die auf zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel spezialisierte Weleda vor. Insgesamt erhöhte sich der konsolidierte, provisorische Umsatz um 2,7 Prozent auf rund 412 Millionen Euro. Ohne Wechselkurseffekte lag das Wachstum bei 4,7 Prozent.

Unternehmensnachrichten

Spar- und Leihkasse Bucheggberg erhöht Gewinn 2018 - Dividende unverändert

Lüterswil (awp) - Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg (SLB) hat im vergangenen Geschäftsjahr 2018 den Gewinn dank dem gut laufenden Zinsgeschäft nochmals erhöhen können. Den Aktionären wird eine unveränderte Dividende von 75 Franken je Namenaktie vorgeschlagen.

Konkret stiegen die Hypothekarforderungen um 6,2 Prozent auf 508,8 Millionen Franken. Gleichzeitig reduzierten sich die Forderungen gegenüber Kunden um 0,6 Prozent auf 26,1 Millionen. Somit kletterten die Kundenausleihungen gesamthaft um 5,9 Prozent auf knapp 535 Millionen.

Auch die Verpflichtungen aus Kundeneinlagen haben zugenommen. Per Ende 2018 betrugen diese 25,7 Millionen Franken, ein Plus von 6,5 Prozent. Besonders erfreulich sei, dass sich das Wachstum auf eine Vielzahl von bestehenden und neuen Kundenbeziehungen verteilt habe, teilte die SLB am Mittwoch mit.

Im wichtigen Zinsgeschäft wuchs die SLB derweil etwas gemächlicher. Der Brutto-Erfolg stieg um 2,2 Prozent auf 7,7 Millionen Franken. Dafür verantwortlich waren laut der Bank neben dem Volumenwachstum insbesondere auch tiefere Refinanzierungskosten. Aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Ausfallrisiken resultierte zudem ein 3,3 Prozent höherer Netto-Erfolg von ebenfalls 7,7 Millionen.

Unter dem Strich verbuchte die SLB somit aufgrund der positiven Entwicklung im Kerngeschäft einen im Vergleich zum Vorjahr 11,8 Prozent höheren Geschäftserfolg von 3,3 Millionen Franken. Wegen höheren Rücklagen erhöhte sich der Jahresgewinn derweil nur um 1,1 Prozent auf gut 1 Million Franken.

Mit Blick nach vorne hält die Bankenleitung fest, dass man die Erträge vermehrt diversifizieren wolle. Daher sei neben dem weiteren Ausbau des Dienstleistungsgeschäftes auch der Erwerb eines Mehrfamilienhauses in Orpund BE geplant. Dieses soll etwa ab Mitte 2020 mit 11 Wohnungen zum Ertrag der SLB beitragen, hiess es dazu. (Quelle: awp sta/yr)

Clientis Biene Bank 2018 mit leicht tieferem Jahresgewinn

Zürich (awp) - Die Clientis Biene Bank im Rheintal hat im Geschäftsjahr 2018 leicht weniger Gewinn verdient als noch im Vorjahr. Im Vergleich zum Rekordgewinn aus der Vorjahresperiode schwächte sich das Jahresergebnis um 4,6 Prozent auf 1,8 Millionen Franken ab.

Den Genossenschaftlern solle wiederum eine steuerfreie Dividende in der Höhe von 6,50 Franken ausgeschüttet werden, heisst es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.

Der Brutto-Erfolg aus dem Zinsgeschäft lag 2018 mit 10,6 Millionen Franken um 0,9 Prozent tiefer als noch im Vorjahr. Die Ausleihungen stiegen im Rahmen des Marktwachstums (+3,2%) auf 828 Millionen Franken. Dagegen schwächten sich die Kundengelder ab. Insgesamt verzeichnete die Bank einen Abfluss von 1,6 Prozent.

Positiv sei der Anstieg der Bilanzsumme (+1,8% auf 931,5 Mio Fr.), bei welcher man sich langsam der Milliarden-Grenze nähere, so die Bank weiter.

Investiert hat die Clientis Biene Bank in das Personal. Im Vergleich zum Vorjahr wurden fünf neue Vollzeitstellen geschaffen. Mit 35 Mitarbeitenden hat die Bank nun mehr Personal als je zuvor, wie es heisst.

Auch die Digitalisierung werde immer weiter vorangetrieben. Ab Frühling 2019 würden mit einer überarbeiteten Website sowie mit zusätzlichen Services für registrierte Benutzer Neuerungen auf die Kunden. Zudem gebe es Twint als Bezahl-Lösung, sowie die Clientis ImmoSnap-App, mit welcher man selbst Immobilien bewerten könne. (Quelle: awp yl/ys)

Clientis BS Bank Schaffhausen 2018 mit leichtem Wachstum

Schaffhausen (awp) - Die zur Clientis-Gruppe gehörende Clientis BS Bank Schaffhausen hat im Geschäftsjahr 2018 Geschäftserfolg und Jahresgewinn gegenüber dem Vorjahr leicht gesteigert. Der Geschäftserfolg stieg um 0,4 Prozent auf 6,64 Millionen Franken und der Jahresgewinn um 3 Prozent auf 3,57 Millionen.

Die Bank schreibt im Geschäftsbericht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...