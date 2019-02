Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Beim Bewegtbild-Wettbewerb 'Spot des Jahres' vom Fachmagazin 'Healthcare Marketing' stehen die Gewinner 2018 fest. Die Jury vergab 3 Mal Gold, 5 Mal Silber und 6 Mal Bronze. Die Preisträger haben mit der Umsetzung von originellen, emotionalen und humorvollen Videos für die Healthcare-Kommunikation überzeugt. Keine andere Art von Inhalten erfreut sich derzeit einer größeren Beliebtheit als Bewegtbild. Die Kommunikation via zielgruppenrelevanter Film-Formate gewinnt sowohl im B-to-C- als auch im B-to-B-Sektor spürbar an Bedeutung - ein Prozess, der sich dank der digitalen Kommunikationswege weiter verstärken wird.



Ob TV-Spots für Produkte, Imagefilme für Unternehmen oder erklärende Tutorials - Bewegtbild ist heute ein Kernbestandteil im kommunikativen Mix der Gesundheitsbranche. Aus diesem Grund hat 'Healthcare Marketing' im Januar 2018 den Wettbewerb 'Spot des Monats' ins Leben gerufen. Alle Spots, die dort zwischen Januar und Dezember 2018 mit Medaillen prämiert wurden, nahmen an der Wahl für die 'Spots des Jahres 2018' teil. Renommierte Branchen-Experten aus Kreativ-Agenturen, von Medien- und Verlagsseite sowie Vertretern aus der Industrie bilden die Jury.



"Unser neuer Wettbewerb zum Einsatz von Bewegtbild-Kommunikation in der Healthcare-Branche ist ausgesprochen gut angenommen worden. Das zeigt, dass parallel zur nach wie vor wichtigen Print-Kommunikation immer mehr und öfter per Bewegtbild mit den Zielgruppen Ärzte, Apotheker, Patienten und Endverbraucher kommuniziert wird", erklärt Peter Strahlendorf, Verleger, Herausgeber und Chefredakteur von 'Healthcare Marketing'.



Mehr Informationen zu den Preisträgern, Wettbewerbsmodalitäten und Einreichungsbedingungen finden Sie unter http://www.healthcaremarketing-spotdesmonats.de/



Das Magazin 'Healthcare Marketing' erscheint seit 2006 im New Business Verlag, Hamburg. Das Fachmedium berichtet über den Einsatz von Marketing und Kommunikation im Pharma- und Gesundheits-Sektor. 'Healthcare Marketing' wendet sich an Entscheider, die in diesem Wirtschaftszweig tagtäglich mit Markenaufbau und -pflege zu tun haben. Zur Medien-Marke gehören auch die Website healthcaremarketing.eu samt Newsletter sowie Kreativ-Ranking der Healthcare-Agenturen. Seit 2016 gibt es zudem das Schwester-Magazin 'Dental Marketing', die erste Fachzeitschrift für Kommunikation und Markenführung für die Dentalbranche im deutschsprachigen Raum.



Der inhabergeführte, 1972 gegründete New Business Verlag publiziert Fachzeitschriften, Fachbücher sowie Nachschlagewerke für den Bereich Marketing, Medien und Kommunikation und betreibt parallel auch die dazugehörigen Portale und Websites.



OTS: Healthcare Marketing newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73810 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73810.rss2



Pressekontakt: Anna Jäger Redaktion Healthcare Marketing Tel.: +49 40 609009-87 jaeger@healthcaremarketing.eu



Anja Kruse-Anyaegbu Produktmanagement Tel.: +49 40 609009-95 kruse@healthcaremarketing.eu



www.healthcaremarketing.eu