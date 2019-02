München (ots) - Thomas Hitzlsperger beendet seine Tätigkeit als Fußball-Experte für die ARD. Darauf verständigten sich der ehemalige Nationalspieler und ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky heute in einem Gespräch.



"Die neue Tätigkeit von Thomas Hitzlsperger als Sportvorstand des VfB Stuttgart lässt es leider nicht zu, dass er weiterhin für uns als Fußball-Experte tätig ist. Wir bedauern sehr, dass wir deshalb unsere Zusammenarbeit beenden müssen. Er war in den letzten Jahren als hervorragender Analyst und genauer Beobachter mit einer stets klaren Meinung eine große Bereicherung unserer Fußball-Live-Übertragungen. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich und wünsche ihm für seine neue Aufgabe im Verein viel Erfolg", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.



Auch Thomas Hitzlsperger bedauert das Ende der Partnerschaft: "Voller Dankbarkeit blicke ich zurück auf die hervorragende Zusammenarbeit mit den Kollegen der ARD. Es war mir eine große Freude, die Spiele der Nationalmannschaft und den DFB-Pokal als ARD-Experte begleiten zu dürfen. Nun beginnt ein neues Kapitel für mich als Sportvorstand beim VfB Stuttgart. Dieser Tätigkeit möchte ich meine ganze Kraft widmen."



