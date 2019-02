Das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 hält an seinen Finanzzielen für 2018 fest. Der Konzern rechne auch mit einem soliden Start in das Geschäftsjahr 2019 mit zweistelligem Wachstum in den Bereichen Digital Entertainment, Nucom Group und Red Arrow Studios, wie ProSiebenSat.1 am Dienstag in Unterföhring mitteilte. Bei der Bilanz-Pressekonferenz am 7. März soll es dann weitere Details zum Ausblick 2019 geben./elm/jha/

