NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Einzelhandelsriese Walmart hat im Weihnachtsquartal vor allem in den USA ein gutes Geschäft verzeichnet. Dabei legte auch der Internethandel deutlich zu. Für das vor wenigen Wochen begonnene laufende Geschäftsjahr bestätigte das Unternehmen seine Ziele. Die Aktie steigt im vorbörslichen Handel in den USA um nahezu 5 Prozent.

Der Nettogewinn kletterte in den drei Monaten per Ende Januar um 69,5 Prozent auf 3,69 Milliarden US-Dollar. Je Aktie waren es 1,27 nach 0,73 Dollar im Vorjahr. Bereinigt verdiente Walmart je Aktie 1,41 Dollar. Von Factset befragte Analysten hatten dem Unternehmen im Mittel nur 1,33 Dollar und damit eine Stagnation auf dem Vorjahresniveau zugetraut.

Beim Umsatz traf der Konzern die Konsensschätzung von knapp 138,8 Milliarden Dollar nahezu punktgenau. Dies ist eine Zunahme um 1,9 Prozent. Der Umsatz im Onlinehandel kletterte um 43 Prozent. Das Wachstum auf vergleichbarer Fläche in den USA betrug 4,2 Prozent und fiel damit deutlich besser aus als am Markt mit 3,2 Prozent erwartet.

2019/20 soll der Nettoumsatz währungsbereinigt um mindestens 3 Prozent zunehmen, dieser Wert war auch im abgelaufenen Jahr geschafft worden. In den USA wird ein um den schwankungsanfälligen Benzin-Umsatz bereinigtes Wachstum auf vergleichbarer Fläche von 2,5 bis 3 Prozent in Aussicht gestellt. Die Sparte E-Commerce soll den Umsatz um rund 35 Prozent steigern. Das bereinigte Ergebnis je Aktie dürfte um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz sinken. Ohne Berücksichtigung der im vergangenen Jahr erworbenen indischen Flipkart werde eine Zunahme um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz erwartet.

