Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE will ihre drei Geschäftsbereiche künftig über eine Holding-Struktur steuern. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der Vorstand des Konzerns nach zwei weiteren Abgängen und einer Neuberufung demnächst nur noch aus drei Mitgliedern bestehen. Die Geschäftsbereiche Entertainment, Nucom und Red Arrow werden künftig von jeweils zwei Co-CEOs geführt, die in einem sogenannten Executive Board sitzen und an Vorstandschef Max Conze berichten.

Den größten Bereich Entertainment, der das TV-Geschäft und die digitalen Unterhaltungsangebote umfasst, sollen Wolfgang Link und Michaela Tod führen. Letztere kommt vom Staubsauger-Hersteller Dyson, wo auch Conze zuvor gearbeitet hatte.

Das E-Commerce-Geschäft, das Portale wie Parship und Verivox beinhaltet und unter dem Namen Nucom firmiert, führen Claas van Delden und Florian Tappeiner. Das Produktionsgeschäft wird von James Baker und Reza Izad geführt.

"Mit der Verlagerung operativer Entscheidungsprozesse auf die einzelnen Säulen ist der Konzern künftig deutlich agiler und schlagkräftiger aufgestellt", heißt es in der Mitteilung von Prosieben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2019 07:47 ET (12:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.