Hamburg - Der Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist tot. Der "Modezar" verschied in Neuilly-sur-Seine, einem Vorort von Paris, wie das Modehaus Chanel am Dienstag in Hamburg mitteilte. Noch vor einem Monat war über Lagerfelds Gesundheitszustand spekuliert worden, als er bei seiner Modenschau in Paris nicht zugegen war.

Die Modewelt trauert um einen ihrer grössten Designer. Schwarze Sonnenbrille, weisser Mozartzopf, steifer Vatermörderkragen und Ringe an jedem Finger: So kannte Lagerfeld die ganze Welt. Seinen fast schon maskenhaften Stil hat er zu seinem Markenzeichen gemacht. Lagerfeld hat königliche Körper in Traumkreationen gehüllt und Outfits für Pop-Stars wie Madonna und Kylie Minogue entworfen. Nun ist der Modezar gestorben, wie der Modekonzern Chanel am Dienstag mitteilte. Nach eigenen Angaben kam Lagerfeld 1935 in Hamburg zur Welt. Als Geburtsjahre kursieren aber auch 1933 und 1938.

Es hatte zuletzt immer wieder Spekulationen um den Gesundheitszustand des Modemachers gegeben. Im ...

