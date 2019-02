BERLIN (Dow Jones)--Zur Ansiedlung einer Produktion von Batteriezellen für Elektro-Autos in Europa wollen Deutschland und Frankreich die Kräfte bündeln. Die Regierungen beider Länder wollen dafür 1,7 Milliarden Euro an öffentlicher Förderung bereitstellen, wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und sein Amtskollege Bruno Le Maire in Berlin ankündigten.

"Wir werden zeitnah entscheiden, wo die Fabriken stehen", sagte Altmaier. Das Beispiel Airbus habe gezeigt, dass eine Produktion mit Standorten in verschiedenen Ländern funktioniere. In den nächsten Wochen wollen beide Länder Entscheidungen über konkrete Projekte bekanntgeben.

Laut den beiden Ministern stehen die Gespräche mit verschiedenen Konsortien vor dem Abschluss. "Die Bilanz wird positiv sein für Deutschland und für Frankreich", sagte Le Maire. Batterien und autonomes Fahren seien entscheidend für die Zukunft der Automobilherstellung in Europa. Es gehe um die strategische Autonomie Europas.

Neben den beiden Schwergewichten sind auch andere Länder eingeladen, in den Aufbau einer Zellfertigung einzusteigen. Interesse gezeigt haben bisher Schweden, Österreich und Polen. Künftig erwarten Experten, dass rund ein Drittel der Wertschöpfung eines Autos am Akku hängt. Derzeit sind die europäischen Hersteller komplett von asiatischen Lieferanten abhängig, die über einen großen technischen Vorsprung verfügen. Die deutsche Autoindustrie hat sich lange gesträubt gegen eine heimische Produktion der Batterie-Kerne.

