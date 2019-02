Die Schweizer Tochter der insolventen deutschen Fluggesellschaft Germania hat sich abgenabelt: die Germania Flug AG sei ab sofort "zu 100 Prozent in Schweizer Händen", teilte als Unternehmen am Dienstag in Glattbrugg bei Zürich mit. Bislang hielt die deutsche Germania 40 Prozent. Wer die Anteile übernahm und zu welchem Preis, blieb offen. Über die Details sei Stillschweigen vereinbart worden, so das Unternehmen.

Die Berliner Fluggesellschaft mit 1 700 Mitarbeitern, die viele Ferienziele im Mittelmeerraum ansteuerte, hatte Anfang Februar Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb eingestellt. Nach Angaben des vorläufigen Verwalters gibt es Investoren, die den Flugbetrieb womöglich eingeschränkt fortsetzen wollten.

Die Schweizer Germania wurden 2014 gegründet und hat 120 Mitarbeiter. Sie fliegt mit zwei geleasten Airbussen vor allem Richtung Mittelmeer. "Der Ausbau der Kapazitäten im Sommer bleibt wie gehabt", kündigt CEO Tobias Somandin an./oe/DP/mis

ISIN IE00BYTBXV33 DE0008232125 GB00B7KR2P84

