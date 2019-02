Unterföhring (ots) - Kopfball der Stars! Bei der ersten "Headis Team-WM" am 23. März auf ProSieben treten sechs Teams - jeweils ein Profi und ein Showstar - um den Weltmeister-Titel an. Neben Fußball-Ikone Mario Basler und Tischtennis-Legende Timo Boll spielen u.a. "Headis"-erfahrene Promis wie die Moderatoren Kai Pflaume, Thore Schölermann und Giovanni Zarrella sowie Schauspieler Tom Beck. Mit dabei ist auch der aktuelle "Headis"-Weltmeister Cornelius Döll alias "Headsinfarkt". Wer kann mit Volley-Kopfbällen punkten? Welches Team stellt sich als das Beste heraus und wird zum ersten Headis Team-Weltmeister gekrönt? Karten für die Aufzeichnung von "Die 1. Headis Team-WM" am 1. März sind erhältlich auf www.brainpool-tickets.de.



Elton führt durch die Show. Ron Ringguth sitzt am Kommentatoren-Mikro. Produziert wird das sportliche Event von Raab TV.



"Die 1. Headis Team-WM", am Samstag, 23. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben.



