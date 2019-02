Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

TTP AG / Key word(s): Expansion PHARMAPLAN renaît: TTP AG se porte acquéreur des sociétés 19-Feb-2019 / 14:42 CET/CEST *Communiqué de presse de TTP AG, Francfort/Main* *PHARMAPLAN renaît: TTP AG se porte acquéreur des sociétés européennes d'ingénierie de NNE A/S* *Francfort sur le Main / Copenhague, 19.02.2019* - La société TTP AG, sise à Francfort/Main et sa filiale TTP GmbH, a conclu avec la société danoise NNE A/S, sise à Copenhague, un contrat portant sur l'acquisition de trois filiales de NNE implantées en Suisse, en Allemagne et enBelgique. TTP AG est une holding opérationnelle spécialisée dans les prestations d'ingénierie proches de la production destinées à l'industrie des procédés. C'est la principale actionnaire de TRIPLAN AG, sise à Bad Soden am Taunus (Allemagne), une entreprise de services d'ingénierie focalisée sur les secteurs des sciences de la vie, de la chimie et de la pétrochimie. NNE est spécialisée dans les services d'ingénierie et de conseil, notamment pour les gros projets dans la biotechnologie et la pharmacie, des marchés en pleine croissance. Elle couvre tous les champs d'activité des projets EPCM (Engineering, Procurement, Construction Management). TTP AG prévoit de continuer à gérer les trois filiales de NNE sur le marché européen en tant qu'entreprises largement indépendantes dans le secteur de la pharmacie et des sciences de la vie. ?? cet effet, elle entend faire renaître la marque NNE PHARMAPLAN, sous laquelle les entreprises étaient gérées jusqu'en 2017. Joachim Grendel, Président du Directoire de TTP AG, déclare: « Les implantations, compétences, champs d'activité et chaînes de création de valeur locales de TRIPLAN et ceux de la future PHARMAPLAN se complètent parfaitement, ce qui améliore durablement leur position commerciale et concurrentielle grâce à des synergies de croissance en Europe - même avec une conjoncture et des environnements de marché qui s'assombrissent. En les associant, nous créons l'une des toutes premières PME d'ingénierie pour l'industrie des procédés en Europe. » Dr Andreas Bonhoff, Directeur Financier de TRIPLAN AG, déclare: « Les noms TRIPLAN et PHARMAPLAN symbolisent une excellente culture de l'ingénierie, que nous entendons préserver avec respect grâce à nos collaborateurs et ainsi nous développer en nous focalisant sur la qualité. ?? l'avenir, PHARMAPLAN et TRIPLAN agiront avec assurance en tant qu'entreprises européennes et saisiront de nouvelles opportunités sur le marché, tout en opérant comme des employeurs attractifs dans la cour des grands. » Jesper Kløve, le PDG de NNE A/S, déclare: Cette transaction génère une association stratégique prometteuse pour les deux parties. NNE A/S a pour objectif de renforcer son orientation géographique sur les marchés et les clientèles au Danemark, aux USA et en Inde. Je suis fermement convaincu qu'en développant sa solide implantation locale sur ces marchés, TTP AG assurera de brillantes perspectives d'avenir à nos collègues en Suisse, en Allemagne et en Belgique. L'acquisition devrait prendre effet à la fin mars 2019. D'un commun accord entre les parties, le montant de la transaction n'a pas été communiqué. Les sociétés NNE implantées en Allemagne, , en Suisse et en Belgique emploient 360 collaborateurs et ont réalisé un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros en 2018. Triplan AG opère en Allemagne, en Suisse et en Inde; elle emploie 420 collaborateurs et a affiché un chiffre d'affaires annuel consolidé de 47 millions d'euros en 2018. ?? propos de TTP AG La société TTP AG, sise à Francfort sur le Main (Allemagne), est une entreprise spécialisée dans les prestations d'ingénierie proches de la production destinées à l'industrie des procédés. C'est la principale actionnaire de TRIPLAN AG, sise à Bad Soden am Taunus (Allemagne), une entreprise de services d'ingénierie focalisée sur les secteurs des sciences de la vie, de la chimie et de la pétrochimie. ?? propos de TRIPLAN AG La société TRIPLAN AG et ses entreprises affiliées (désignées collectivement par « TRIPLAN »ou « Groupe TRIPLAN ») fournissent des prestations de services d'ingénierie pour la construction d'installations dans l'industrie chimique, pharmaceutique, pétrochimique et biochimique. Son offre de prestations comprend le conseil technique, la planification d'installations orientée entreprise ainsi que la planification globale d'installations de traitement, la planification d'équipements nouveaux et existants pour des installations de laboratoire, pilotes, de production, d'infrastructure et d'approvisionnement. En tant que planificateur général et de composants agissant de manière indépendante et neutre, TRIPLAN assure le développement technique pour des projets de construction, de transformation ainsi que de modernisation et d'optimisation d'installations industrielles. L'entreprise possède un portefeuille de clients de longue date composé d'entreprises renommées dans l'environnement régional de ses succursales. Elle a conclu des contrats pluriannuels avec beaucoup de ces clients. ?? propos de NNE A/S NNE A/S (NNE) est une entreprise leader au plan international, qui s'est spécialisée dans l'ingénierie pharmaceutique. NNE aide les entreprises à mettre leurs produits sur le marché et résout pour ses clients des problèmes de fabrication ultra-complexes dans les domaines de la biotechnologie/API, des formes posologiques orales solides, du Fill & Finish ainsi que du montage et de l'emballage. NNE propose une ingénierie pharmaceutique professionnelle pour l'ensembledu cycle de fabrication et du cycle de vie des projets, depuis les études de faisabilité jusqu'à l'optimisation des procédures opérationnelles existantes, en passant par la conception et la réalisation de projets. NNE se focalise sur les procédés pharmaceutiques, les installations pharmaceutiques et l'automatisation pharmaceutique dans un environnement régulé par de bonnes pratiques de fabrication. NNE est reconnue pour ses contributions apportées à de nombreuses entreprises qui établissent de nouvelles références en matière de qualité pharmaceutique, de fabrication et d'ingénierie, ainsi que d'élaboration de directives. NNE possède un solide portefeuille de clients développé de longue date, avec une grande part de commandes renouvelées. 