ROUNDUP: HeidelbergCement mit weniger starkem Ergebnisrückgang - Aktie gefragt

HEIDELBERG - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat im abgelaufenen Geschäftsjahr vom Bauboom in Deutschland und weltweiten Infrastrukturprogrammen profitiert. Allerdings bremsten deutlich höhere Energiekosten, ungünstige Währungskurse und widrige Wetterverhältnisse vor allem in den USA. Hinzu kam eine geringere Nachfrage in Großbritannien aufgrund der Unsicherheiten bezüglich des bevorstehenden Austritt des Landes aus der EU.

HeidelbergCement regelt Nachfolge für Unternehmenschef

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Baustoffkonzern HeidelbergCement regelt die Nachfolge von Unternehmenschef Bernd Scheifele. Ende Januar 2020 werde der derzeit stellvertretende Unternehmenschef Dominik von Achten den Chefsessel von Scheifele übernehmen, teilte die im Dax notierte Gesellschaft am Dienstag in Heidelberg mit. Der Vertrag von von Achten läuft bis Ende Januar 2025.

ROUNDUP 2/ ProSiebenSat.1 baut Management um - Ziele für 2018 bestätigt

GESAMT-ROUNDUP: ProSiebenSat.1 verliert zwei Vorstände - Ziele bestätigt

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Kein Ende der Überraschungen bei ProSiebenSat.1 : Mit Finanzvorstand Jan Kemper und Vermarktungschefin Sabine Eckhardt wollen nun zwei weitere Topmanager das Unternehmen verlassen, wie der Medienkonzern am Dienstag in Unterföhring bei München mitteilte. Zuvor hatte das "Manager Magazin" ("MM") unter Berufung auf Insider darüber berichtet. An der Börse brach der Aktienkurs um rund fünf Prozent ein, erholte sich aber wieder auf zuletzt noch minus 1,6 Prozent.

ROUNDUP: HSBC legt 2018 trotz Turbulenzen zu - Anleger dennoch enttäuscht

LONDON - Die größte europäische Bank HSBC hat unter ihrem neuen Chef John Flint 2018 trotz der weltweiten Finanzmarkt-Turbulenzen weiter zugelegt. Trotz vieler Unsicherheiten soll die Bank wie geplant bis 2020 eine noch deutlich höhere Rendite für ihre Anteilseigner erwirtschaften. Allerdings verfehlte HSBC zuletzt die Erwartungen von Analysten. Und Flint warnt angesichts des bevorstehenden Brexits und weltweiter Handelsstreitigkeiten vor Gefahren für die Weltwirtschaft. Der EU-Austritt Großbritanniens hält die in London beheimatete HSBC ohnehin in Atem.

Aareal Bank kürzt Dividende deutlicher als erwartet

WIESBADEN - Die Aareal Bank will die Dividende für das vergangene Jahr wegen der unsicheren Marktlage stärker kürzen als von Experten erwartet. Der Hauptversammlung soll für 2018 die Ausschüttung einer Dividende von 2,10 Euro je Aktie vorgeschlagen werden, teilte die im MDax notierte Bank am späten Montagabend in Wiesbaden mit. Für 2017 hatte die Bank noch 2,50 Euro je Anteil als Gewinnbeteiligung an die Aktionäre ausgeschüttet.

ROUNDUP: Chinesischer Großaktionär greift nach Modekette Tom Tailor

HAMBURG - Die angeschlagene Modekette Tom Tailor soll komplett chinesisch werden. Der Großaktionär Fosun aus China will das Hamburger Unternehmen zu einer Bewertung von rund 96 Millionen Euro übernehmen. Die Tom-Tailor-Aktionäre bekämen ein Angebot von mindestens 2,26 Euro je Aktie, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Offerte liegt damit knapp 5 Prozent über dem Aktienkurs vom Montag.

Danone verdient trotz Umsatzplus etwas weniger - Aktie gibt nach

PARIS - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat seinen Umsatz dank einer starken Nachfrage nach abgefülltem Trinkwasser und Milchprodukten gesteigert. Vor allem in Europa erholte sich demnach das Geschäft mit Joghurt auf pflanzlicher Basis und Getränken. Die Erlöse stiegen im Geschäftsjahr 2018 auf vergleichbarer Basis um 2,9 Prozent auf rund 24,7 Milliarden Euro. Das war mehr als Analysten erwartet hatten.

ROUNDUP: 'Sind Sie noch Herr der Dinge?' - Osram-Chef Berlien in der Kritik

MÜNCHEN - Verunsicherung prägt derzeit die Stimmung beim Münchner Lichtkonzern Osram : bei den Mitarbeitern, von denen am Standort Regensburg Hunderte gehen müssen; im Vorstand, der das Unternehmen aufgrund der unsicheren konjunkturellen Lage auf Sicht lenken muss; und bei den Aktionären, die am Dienstag auf der Hauptversammlung vergeblich versuchten, mehr Details zu den Übernahmeplänen durch zwei Finanzinvestoren zu erfahren. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns heute nicht eingehender zu den laufenden Gesprächen äußern können", dämpfte Konzernchef Olaf Berlien schon zu Beginn der Veranstaltung die Erwartungen.

ROUNDUP: Sartorius will von Nachfrage nach Biopharma-Produkten profitieren

GÖTTINGEN - Der Göttinger MDax -Konzern Sartorius bleibt trotz Unwägbarkeiten im Laborgeschäft zuversichtlich. In den kommenden Jahren wollen die Niedersachsen noch profitabler werden. Triebfeder dürfte vor allem die Sparte Bioprocess Solutions sein, in der Sartorius Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika anbietet. Konzernchef Joachim Kreuzburg geht fest davon aus, dass dank aktueller Markttrends die weltweite Nachfrage nach biopharmazeutisch hergestellten Medikamenten und Impfstoffen kontinuierlich wachsen wird. Deshalb stünden auch bei Sartorius "die Zeichen weiter auf Wachstum", sagte er am Dienstag bei der Vorstellung des Geschäftsberichts für 2018 in Göttingen.

US-Supermarktkette Walmart mit mehr Umsatz dank guter Geschäfte im Onlinehandel

BENTONVILLE - Der US-Händler Walmart hat im vierten Quartal vom starken Wachstum des Online-Geschäfts profitiert. Das Lebensmittelgeschäft lief in den USA dank Rabatten und neuer Abhol- und Liefermöglichkeiten für Kunden gut.

ROUNDUP/VW-Dieselskandal: Dämpfer für VW-Kunden vor Gericht

BRAUNSCHWEIG - Im VW -Dieselskandal rückt ein Verfahren am Bundesgerichtshof näher. Das Oberlandesgericht Braunschweig wies am Dienstag zwar die Schadenersatzforderung eines VW-Kunden zurück, ließ aber eine Revision zu. Weil Vertreter des Rechtsdienstleisters Myright umgehend den Schritt vor das oberste deutsche Zivilgericht ankündigten, könnte der Fall zum ersten Diesel-Verfahren gegen die Volkswagen AG werden, das vom Bundesgerichtshof verhandelt wird.

Roche erhält von US-Zulassungsbehörde FDA beschleunigtes Verfahren zugesichert

BASEL - Roche hat gleich für zwei seiner Produktkandidaten von der US-Zulassungsbehörde FDA die Zusage für eine beschleunigte Bearbeitung der Zulassungsanträge bekommen. Wie der Pharmakonzern am Dienstag in Basel mitteilte, hat die FDA sowohl Polatuzumab Vedotin zur Behandlung einer bestimmten Form von Blutkrebs als auch Entrectinib, das bei einem bestimmten Lungenkrebs eingesetzt werden soll, eine vorrangige Prüfung zugesagt.

