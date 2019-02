Bremen (ots) - Die vom Rundfunkrat von Radio Bremen eingesetzte Findungskommission empfiehlt mit einstimmigem Votum, Dr. Yvette Gerner zur Intendantin zu wählen. Das geht aus der Vorlage hervor, die heute mit der Einladung zur außerordentlichen Rundfunkratssitzung am 5. März an die Mitglieder des Gremiums verschickt wurde.



Die Kandidatin ist seit September 2010 Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF. Die Chefredaktion ist neben der Programm-, der Verwaltungs- und der Produktionsdirektion eine von vier Direktionen des ZDF mit rund 870 Festangestellten einschließlich der Inlands- und Auslandsstudios. In der Querschnittsfunktion Chefin vom Dienst ist Yvette Gerner mit der strategischen Ausrichtung der Direktion ebenso befasst wie mit der Planung des Programmangebots, insbesondere bei Sondersituationen und herausragenden Ereignissen, wie z.B. Wahlen. Dazu gehört die Koordination der verschiedenen Teilredaktionen bei Konflikt- und Breaking-News-Lagen.



"Die Mitglieder der Findungskommission sind vollkommen übereinstimmend der Ansicht, dem Rundfunkrat nach sorgfältiger Auswahl mit Frau Dr. Gerner einen überzeugenden Personalvorschlag zu machen," sagte der Vorsitzende der Kommission und Vorsitzende des Rundfunkrats, Dr. Klaus Sondergeld, und fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir als Intendantin eine weitere hoch kompetente Frau empfehlen können, die das sehr erfolgreiche Führungsteam, das Intendant Jan Metzger aufgebaut hat, an der Spitze ergänzt. Frau Dr. Gerner ist gelernte und leidenschaftliche Journalistin - 'von der Pike Zeitung über Rundfunk und TV bis zum Digitalen', wie sie selbst sagt."



In den letzten Jahren war Yvette Gerner als Chefin vom Dienst der ZDF-Chefredaktion (CvD) auch mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung des Online-Angebots des ZDF befasst. Sie ist Senderbeauftragte bei funk, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF für die junge Ziel-gruppe. Als stellvertretende Leiterin des ZDF-Auslandsjournals, Leiterin der Sondersendungen sowie als CvD hat sie in leitender Funktion in den letzten 15 Jahren vielfältige Kompetenzen erworben. Koordinations-, Planungs- und Sonderaufgaben an der Schnittstelle zwischen Journalismus, Organisation und Produktion sind ihr vertraut. "Als eine ihrer Stärken gilt ihre strategische Kompetenz, gepaart sowohl mit großer Teamorientierung als auch mit Entscheidungsfreude und der Bereitschaft - wenn notwendig - auch einmal Konflikte durchzustehen. Plattformübergreifendes Planen und Arbeiten ist für sie eng mit einer Arbeitskultur verbunden, die auf Gleichberechtigung, Diversität und Offenheit für Veränderung beruht." sagte Sondergeld.



Yvette Gerner wird, ihre Wahl vorausgesetzt, bei Amtsantritt 52 Jahre alt sein.



Die Amtszeit des amtierenden Intendanten Jan Metzger endet turnusmäßig am 31.07.2019. Auf eine Wiederwahl hat Metzger aus persönlichen Gründen verzichtet. Die aus neun Vertretern bestehende Findungskommission hat sich am 13.09.2018 konstituiert und den Vorsitzenden des Rundfunkrats zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Aus insgesamt 22 Bewerbungen wurden vier Kandidatinnen und vier Kandidaten zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Unter den Finalistinnen und Finalisten hat sich die Findungskommission für Yvette Gerner entschieden und sie einstimmig dem Rundfunkrat zur Wahl vorgeschlagen.



Gremienmitglieder der Findungskommission sind:



- Dr. Klaus Sondergeld, Vorsitzender des Rundfunkrats,



als Vertreter der Stadtgemeinde Bremen



- Matthias Dembski, stellv. Vorsitzender des Rundfunkrats,



als Vertreter der Bremischen Evangelischen Kirche



- Prof. Dr. Thomas von der Vring, Vorsitzender des Verwaltungsrats, vom Rundfunkrat auf die Position "Kenntnisse im Bereich Personalwirtschaft" gewählt - Roland Warmbein, stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrats,



als Belegschaftsvertreter



- Annika Brinkmann, ordentliches Mitglied des Rundfunkrats,



als Vertreterin der Unternehmensverbände im Lande Bremen e.V.



- Annette Düring, ordentliches Mitglied des Rundfunkrats,



als Vertreterin des Deutschen Gewerkschaftsbunds



- Christine Finckh, ordentliches Mitglied des Rundfunkrats,



als Vertreterin des Bremer Frauenausschusses e.V.



- Dr. Beate Porombka, ordentliches Mitglied des Rundfunkrats,



vom Bürgerschaftsausschuss für Wissenschaft, Medien, Datenschutz und Informationsfreiheit entsandt und Leiterin der VHS Bremerhaven



- Dr. Wolfgang Schrörs, Mitglied des Verwaltungsrats,



vom Rundfunkrat auf die Position "Betriebswirtschaftlicher Hochschulabschluss" gewählt.



