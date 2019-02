Im Februar 2000 flogen Milliardengaunereien beim Bohrmaschinen-Konzern Flowtex auf. Ein irrwitziger Wirtschaftskrimi begann. Er beschäftigt Insolvenzverwalter Eberhard Braun bis heute. Was sind seine Lehren aus dem Fall?

Herr Braun, vor 19 Jahren flog der Flowtex-Skandal, einer der größten Betrugsfälle in der deutschen Nachkriegsgeschichte, auf. Sie wurden damals als Insolvenzverwalter von Flowtex eingesetzt. Wie weit sind Sie mit der Abwicklung und Aufarbeitung des Falls?Das Flowtex-Insolvenzverfahren ist im Prinzip abgeschlossen. Die Vermögenswerte haben wir schon vor geraumer Zeit gesichert und veräußert. Die insolvenzrechtlichen Ansprüche wurden geltend gemacht und das Geld großteils an die Gläubiger ausgeschüttet.

Trotzdem läuft das Verfahren noch. Warum? Nach all den Jahren haben sich natürlich einige Gläubigerdaten geändert, Anschriften stimmen nicht mehr, Kontoverbindungen sind veraltet, Firmen existieren nicht mehr. Wir aktualisieren derzeit diese Daten, um auch wirklich allen Gläubigern ihre ausstehenden Zahlungen zukommen zu lassen. Danach kann das Verfahren offiziell aufgehoben und damit beendet werden.

Wie viel Geld konnten sie insgesamt an die Flowtex-Gläubiger verteilen? Ausgezahlt haben wir insgesamt 63 Millionen Euro, das entspricht einer Quotenzahlung an die ungesicherten Gläubiger von 5,2 Prozent. Hinzu kamen Millionenbeträge aus sogenannten Sonderverfolgungssachverhalten. Dazu zählen etwa Vergleichszahlungen von Wirtschaftsprüfern und Banken, oder auch Vermögenswerte, die wir bei den Flowtex-Gründern Manfred Schmider und Klaus Kleiser sichern konnten. Insgesamt kommen wir damit auf etwa 240 Millionen Euro, die an die 396 Gläubiger geflossen sind.

Damit bleiben Banken, Leasingfirmen und Kleingläubiger trotz allem auf einem Milliardenschaden sitzen. Wie konnte es zu einem Betrugsfall solchen Ausmaßes kommen? Im Grunde wurde ein ernsthaftes Geschäftsmodell für ein Schneeballsystem missbraucht. Das Unternehmen war dabei Mittel zum Zweck. Die beiden Gründer hatten in den USA ein Patent für ein Bohrsystem erworben, mit dem sich Kabel und Rohrleitungen unter Straßen verlegen lassen, ohne diese aufreißen zu müssen. Die dafür von Flowtex entwickelten Horizontalbohrmaschinen sind teilweise heute noch in Betrieb.Worin lag dann der Betrug?Es wurde so getan, als gebe es einen Massenmarkt für diese Bohrsysteme. Schmider und Kleiser gelang es so, im großen Stil Spezialbohrgeräte zu verkaufen, von denen die meisten allerdings nur auf dem Papier existierten. Käufer waren Leasing-Firmen. Als Leasingnehmer trat ein anderes Unternehmen der Flowtex-Gruppe auf. Die fälligen Leasingraten finanzierte Flowtex mit den Einnahmen aus dem Verkauf von immer mehr nicht vorhandenen Maschinen.

Was war Ihre erste Amtshandlung als Sie erfahren haben, dass Sie bei Flowtex Insolvenzverwalter werden?Die beiden Gründer saßen bereits in Untersuchungshaft als die Sparkasse Bremen als eine der finanzierenden Banken den Insolvenzantrag ...

