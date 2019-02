Mit Begeisterung haben Anleger am Dienstag an den US-Börsen auf Quartalszahlen von Walmart reagiert. Der Aktienkurs stieg im frühen Handel um 3,6 Prozent auf 103,65 US-Dollar und somit auf den höchsten Stand seit Mitte November. Sie führte die Gewinner im Dow Jones Industrial klar an.

Der US-Händler hatte im vierten Quartal vom starken Wachstum des Online-Geschäfts profitiert. Es war das beste Schlussquartal des Handelskonzerns seit mindestens einem Jahrzehnt. "Es war ein großartiges Quartal für Walmart", sagte Analyst Charlie O'Shea von der Rating-Agentur Moody's in einer ersten Einschätzung./bek/he

