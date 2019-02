Blume Global beruft Experten für Lieferketten und erfahrene Führungskräfte zur Umsetzung von Innovationsstrategie und Unterstützung künftigen Erfolgs des Unternehmens



Im EAB kommt ein Beratungsteam anerkannter Führungskräfte im Bereich der Lieferketten, von Branchenfachleuten und Führungskräften aus Forschung und Technik zusammen, um Strategie, Prioritäten bei Forschung und Entwicklung und Produktpläne von Blume Global zu formen und zu definieren. Dies geschieht mit dem Ziel der Schaffung und Förderung einer Lieferkette, die für alle Teilnehmer Wert schöpft: von örtlichen Spediteuren über Logistikanbieter und Frachtunternehmen bis zu den weltweit größten Firmen der Bereiche Einzelhandel, Hightech, Herstellung, Konsumgüter, Pharmazie und Automobil.



Zu den heute vorgestellten Gründungsmitgliedern des EAB von Blume gehören:



Mark Bakker, HP - Mark Bakker ist Leiter des Bereiches Lieferkette für den amerikanischen Kontinent bei HP. Er ist verantwortlich für die vollständige Ausführung im Bereich Lieferkette und Logistik der Tätigkeit von HP in der Region. Er ist seit fast 25 Jahren für HP tätig und hatte führende Positionen im Bereich Betrieb und Lieferkette inne, mit einer beeindruckenden Laufbahn bei Verfahren und digitaler Transformation.



Ibrahim Gokcen, Schneider Electric - Ibrahim Gokcen ist Chief Technology Officer bei Schneider Electric und zudem Direktor ohne Geschäftsbereich bei Maersk Tankers. Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung bei der Leitung digitaler Transformation und im industriellen Einsatz künstlicher Intelligenz für internationale Firmen wie A.P. Moller - Maersk und General Electric ein.



Gilles Leyrat, Cisco Systems - Gilles Leyrat hatte Leitungstätigkeiten im Betrieb der Fortune-50-Unternehmen HP und Cisco inne und ist derzeit leitender Vizepräsident des Bereiches Global Business Services bei Cisco. Er hat seine Laufbahn damit verbracht, betriebliche Leistung zu optimieren, Abläufe hochzuskalieren und die Durchführung internationaler Erwerbungen und Zusammenschlüsse zu leiten.



Jim Miller, AREVO - Jim Miller ist strategischer Berater und früherer CEO des digitalen Herstellers AREVO und hat in seiner Laufbahn betriebliche Abläufe für Firmen wie Google, Cisco und Amazon skaliert. Er war zuvor Vizepräsident des Bereiches Worldwide Operations bei Google und dort verantwortlich für Planung, Einkauf, Aufbau und Bereitstellung der weltweiten Cloud-Infrastruktur.



Tracy Rosser, Walmart - Tracy Rosser ist Berater und Mitglied des Aufsichtsrates und war 22 Jahre bei Walmart in einer Reihe führender Funktionen in der Lieferkette und im Betrieb der Geschäfte tätig. In seiner letzten Rolle war Tracy Rosser leitender Vizepräsident des Bereiches Transportation & Supply Chain bei Walmart.



"Wir sind erfreut, diese Gruppe ausgezeichneter und erfolgreicher Führungskräfte im Executive Advisory Board von Blume willkommen heißen zu können. Ihr Ratschlag und ihre Kenntnisse werden dazu beitragen, unsere Innovationsstrategie zu formen, in unsere Produktstrategie Fachkenntnis von außen einzubringen und den künftigen Erfolg unseres Unternehmens zu fördern", sagte Pervinder Johar, der CEO von Blume Global. "Wir tragen dazu bei, die weltweite Zusammenarbeit von Lieferketten zu stärken und voranzubringen - von Versendern über Logistikdienstleister bis zu Spediteuren und allen Teilnehmern an diesem System. Unsere Berater werden in diesem Rahmen dazu beitragen, unsere Bemühungen zu Ausbau und Umsetzung unserer strategischen Vision voranzubringen."



Informationen zu Blume Global



Von den weltweit größten globalen Einzelhandelsunternehmen, Herstellern und Konsumgüterunternehmen bis hin zu den kleinsten örtlichen Speditionsunternehmen: Stets hängt der Erfolg von einer durchgängigen Transparenz und Koordinierung der globalen Lieferkettennetzwerke ab - egal wohin, womit und wie weit. Mithilfe der KI-fähigen, datengesteuerten digitalen Plattform und den Lösungen für Transparenz, Logistikausführung, Güterverwaltung, Optimierung und Finanzregelung in Echtzeit setzt Blume Global über 20 Jahre Datenkenntnisse und ein globales Netzwerk wirksam ein, um Unternehmen agiler und reaktionsfähiger zu machen, ihr Dienstangebot zu verbessern und die Kosten zu senken. Weitere Informationen erhalten Sie unter blumeglobal.com.



