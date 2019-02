Viele neue Produkte scheitern am Markt. Doch das ökonomische Risiko der Wirtschaft ließe sich senken - durch Virtual-Reality-Technik.

In immer schnellerem Tempo kommen heutzutage neue Produkte auf den Markt. Doch nur wenige setzen sich durch. Die meisten Neuheiten sind Flops, die schnell wieder vom Markt verschwinden. Studien haben gezeigt, dass je nach Produktkategorie 40 bis 90 Prozent aller neuen Produkte ein Misserfolg sind - und je neuartiger die Innovation, desto höher die Flop-Rate. Selbst erfolgreiche Marken wie Apple oder Microsoft haben nicht immer Erfolg mit neuen Produkten. Oder haben Sie schon mal von der Apple Spielkonsole Pippin aus dem Jahre 1995 gehört oder vom Microsoft-Zune-MP3-Player aus dem Jahr 2006?

Laut aktuellen Untersuchungen sind etwa 3000 (!) Produktideen nötig, um am Ende ein einziges erfolgreiches Produkt auf den Markt zu bringen. Dies wirft die Frage auf: Warum setzen sich so wenige neue Ideen durch? Die Ursachen liegen besonders im Entwicklungsprozess, also im Zeitraum vor der Markteinführung. Studien weisen seit Jahren darauf hin, dass klassische Entwicklungsprozesse für Neuprodukte ineffizient und zu schwerfällig für das dynamische digitale Zeitalter sind.

Viele Unternehmen versuchen daher, neue Wege zu gehen. Sie drehen dabei an den zentralen Stellschrauben Effektivität und Effizienz. So wurden zum Beispiel in den vergangenen Jahren industrieübergreifend sogenannte "Stage-Gate-Prozesse" eingeführt, bei denen zu festgelegten Zeitpunkten immer wieder die Entscheidung "Go" oder "Kill" für neue Produkte fällt. Hierdurch wird versucht, nur in die vielversprechendsten Produkte Zeit und ...

