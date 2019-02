New York - Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende sind die US-Börsen lustlos in den ersten Handelstag der Woche gegangen. Der Dow Jones Industrial bewegte sich am Dienstag im frühen Handel mit minus 0,13 Prozent auf 25 851,80 Zähler kaum vom Fleck. Nach einem überraschend starken Schlussquartal 2018 von Walmart setzten sich die Papiere des Handelskonzerns an die Spitze des Dow.

Am vergangenen Freitag hatte der Dow die Börsenwoche mit einem Plus von knapp zwei Prozent beendet und war auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember gestiegen.

Der marktbreite S&P 500 ...

