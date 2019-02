MPEG LA gab heute bekannt, dass Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Device Co., Ltd. und Huawei Device (Shenzhen) Co., Ltd. ("Huawei") jetzt Lizenznehmer der AVC-Patentgruppenlizenz ("AVC-Lizenz") von MPEG LA sind.

Als Ergebnis dieser Vereinbarung wurden alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Patentvollstreckungsklagen von Patentinhabern im Rahmen der AVC-Lizenz von MPEG LA gegen Huawei beigelegt. Siehe https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2018/12/FINAL-Huawei-ZTE-Infringement-PrsRls-2018-11-16.pdf und https://www.mpegla.com/wp-content/uploads/2019/02/FINAL-PrsRls-2018-12-27.pdf.

MPEG LA, LLC

MPEG LA ist der weltweit führende Anbieter von Lizenzen aus einer Hand für Standards und andere Technologieplattformen. Das Unternehmen entwickelte in den 1990er Jahren den ersten modernen Patentpool, der dazu beigetragen hat, die am weitesten verbreiteten Standards in der Geschichte der Unterhaltungselektronik hervorzubringen. MPEG LA hat Lizenzprogramme für eine Vielzahl von Technologien durchgeführt, die aus fast 20.000 Patenten in 90 Ländern mit mehr als 250 Patentinhabern und mehr als 6.000 Lizenznehmern bestehen. Rund 2.000 Lizenznehmer erhalten die weltweite Abdeckung der AVC-Patentgruppenlizenz von MPEG LA aus einer Hand unter wesentlichen Patenten, die 38 Patentinhabern gehören. MPEG LA ist Anwendern bei der Implementierung der Technologien ihrer Wahl behilflich und bietet ihnen Lizenzlösungen an, die Zugang zu grundlegendem geistigem Eigentum, Betriebsfreiheit, ein geringeres Prozessrisiko und mehr Vorhersehbarkeit im Geschäftsplanungsprozess bieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.mpegla.com.

Contacts:

Tom O'Reilly

MPEG LA, LLC

Tel: +1 303.200.1710

toreilly@mpegla.com