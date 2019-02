Bonn (ots) - An diesem Mittwoch hält Putin zum 15. Mal eine Rede an die Nation. Die Rede gehört zu den wichtigsten innenpolitischen Auftritten des russischen Präsidenten. Auch in diesem Jahr wird er vermutlich wieder Russlands Stärke betonen. Eine Stärke, die Russland außenpolitisch schon länger deutlich demonstriert. Das Land hat aufgerüstet, besitzt wieder Atomraketen, die gen Westen gerichtet sind. Wie aber umgehen mit einem Land, das sich an vielen Orten auf der Welt einmischt, in Syrien, bei den US-Wahlen oder mit Giftanschlägen in Großbritannien? Was für ein Verhandlungspartner ist Russland für Europa - für Deutschland? Wie risikoreich sind Handelsbeziehungen zu Moskau oder sind sie der beste Weg, um im Dialog zu bleiben?



Anke Plättner diskutiert mit:



- Fritz Pleitgen, ehem. Korrespondent Moskau, Washington, Berlin - Gesine Dornblüth, freie Journalistin - Volker Treier, DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag - Nikita Jolkver, Deutsche Welle



