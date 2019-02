Zürich - Die Schweizer Börse hat am Dienstag auf dem Gipfel haltgemacht. Die Kurse bröckelten leicht ab, nachdem am Vortag noch ein neues Jahreshoch erreicht worden war. Die Investoren hielten sich laut Händlern zurück, bevor nun die Verhandlungen zwischen den USA und China im Handelsstreit in die entscheidende Phase gehen.

Schon am Berichtstag wollten Vertreter der USA und Chinas zu einer neuen Gesprächsrunde zusammenkommen. Am Donnerstag sollen die Gespräche hochrangiger werden. Dann heisse es "Hopp oder Top", kommentierte ein Händler. Am Erfolg oder Scheitern der Gespräche hänge die Haltbarkeit der Börsenrally seit Weihnachten. Auch der Handelsstreit der USA mit Europa sorgt für Ungewissheit: Es drohen Strafzölle auf europäische Autos.

Der Swiss Market Index (SMI) verlor 0,12 Prozent auf 9'256,17 Punkte. Noch am Montag hatte der Leitindex bei 9'295 Punkten ein neues Jahreshoch markiert. Seit Jahresbeginn hat der SMI gut 10 Prozent wettgemacht. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sank am Dienstag um 0,32 Prozent auf 1'427,06 Stellen und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,19 Prozent auf 10'826,27 Zähler. Unter den 30 grössten Titeln standen 23 Verlierer lediglich sechs Gewinnern gegenüber. Ein Blue Chip, Novartis, notierte unverändert.

Die grössten Verluste verzeichneten ...

