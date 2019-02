Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zur Präsidentschaftskandidatur von Bernie Sanders in den USA:



Der demokratische Sozialist mag mit seinen für amerikanische Verhältnisse radikalen Forderungen die linke Graswurzelbewegung mancherorts begeistern, obwohl er längst kein Alleinstellungsmerkmal für diese Forderungen mehr hat. Dass ein 77-jähriger weißer Mann der geeignete Kandidat für eine Partei ist, die vor allem bei weiblichen und schwarzen Wählern punkten muss, kann man gleichwohl bezweifeln. Noch weniger scheint der polarisierende Politiker geeignet, das tief gespaltene Land zu einen. Das nämlich ist die eigentliche Herausforderung für die Demokraten: Sie müssen einen Kandidaten finden, der die eigene Basis mobilisiert. Er oder sie darf aber auch nicht zu viele Wähler in der Mitte verschrecken. Es wäre gut, wenn Sanders nicht den Blick auf jüngere Talente verstellt.



