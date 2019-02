Plastikmüll aus Deutschland sammelt sich auf illegalen Müllkippen in Malaysia, vergiftet Umwelt und Menschen. Und doch produzieren deutsche Haushalte fleißig mehr und mehr Abfälle. Was Verbraucher dagegen machen können.

Am Straßenrand qualmt noch ein Müllhügel. Irgendjemand hat die angekokelten Plastikreste mit Erde zu dem Haufen zusammengekehrt. Ein einsamer Gabelstapler tuckert über die Straße. Pulau Indah wird dieser Ort genannt, übersetzt heißt das "schöne Insel". Von der Schönheit ist allerdings nicht mehr viel geblieben. Der größte Teil des Gewerbegebietes wirkt verlassen. Bis auf den Müll, natürlich. Der stapelt sich überall - auf den Wegen, in Hinterhöfen und Gewerbehallen. In einer Nebenstraße hat jemand achtlos Säcke voller Shampoo- und Spülmittelflaschen abgeladen. Die Etiketten sind auf Französisch und Englisch.

Einige Meter weiter, in einem Hinterhof mit schmutzig-feuchten weißen Wänden, häufen sich Etiketten aus Deutschland. Zwiebelnetze von Edeka liegen neben Obstnetzen von Walter Pott, deren Etikett verweist noch auf die Adresse in Leverkusen. Wurstverpackungen von Aldi lagern hier, die Folien der Marke Wolf - "Familienmetzgerei seit 1925" - liegen schon halb im Dreck. Ein ganzer Fundus von deutschen Markenprodukten, mehr als 9700 Kilometer entfernt auf einer illegalen Müllkippe in Malaysia.

Das haben Recherchen der WirtschaftsWoche und des ZDF-Magazins "Frontal 21" aufgedeckt.

Was ist geworden aus dem Recyclingmeister Deutschland? Deponien - wie die in Malaysia - sind hierzulande längst verboten. Seit den 90er Jahren bereits Trennen und Sammeln die Deutschen ihren Müll. Und glauben daran, dass daraus mehr entstehen kann.Das Problem ist nur: Deutschland ist auch meisterlich darin, Plastikmüll zu produzieren. Trotz strengeren Gesetzen und gestiegenem Umweltbewusstsein hat sich die Menge der in Deutschland gesammelten Kunststoffabfälle in den vergangenen zwanzig Jahren noch verdoppelt. Über 5,2 Millionen Tonnen Plastikmüll häuften deutsche Haushalte und Gewerbe im Jahr 2017 an.

Dabei ist die Vermeidung von Müll das oberste politische Ziel. Die Entsorger kommen kaum damit hinterher, diesen Müll wegzuschaffen. Und längst nicht alles davon kann tatsächlich recycelt werden - oder nicht mit Gewinn. Auch deshalb verbrennen deutsche Unternehmen noch heute einen Großteil ihres Mülls. Oder senden ihn nach Asien.

Die EU greift nun zu härteren Mitteln im Kampf gegen den Plastikmüll: Sie will Einwegprodukte wie Strohhalme und Besteck aus Plastik verbieten. Für Hausmüll gelten seit Jahresanfang strengere Recyclingquoten.

Doch reicht das für die Trendwende? Verbraucherschützer und Wissenschaftler bezweifeln das. Wollen wir die Plastikberge zum Schrumpfen bringen, brauchen wir viel strengere Regeln - und die Hilfe von jedem Einzelnen. Sieben Maßnahmen, mit denen Verbrauchern die Plastikflut stoppen können.

Tipps für den eigenen Alltag: So vermeiden Sie Plastik

1. Tupperdosen, Thermobecher und Campingbesteck mitschleppen

Dass wir immer mehr Plastik produzieren, liegt auch an den veränderten Lebensumständen in Deutschland. Die Menschen sind mobiler. Es gibt mehr Single-Haushalte. Deshalb kaufen mehr Deutsche kleinere Packungen von Lebensmitteln. Und statt zu Hause zu kochen, essen sie öfter unterwegs. Statt die Läden um die Ecke aufzusuchen, bestellen sie öfter online. Dadurch entsteht mehr und mehr Plastikmüll.

Verbraucher können dem etwas entgegensetzen, wenn sie selbst bewusster einkaufen, sagt Elke Salzmann vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. "Gemüse und Obst in Plastikverpackungen sollte man, wenn möglich, meiden", sagt sie. In Großstädten eröffnen deshalb mehr und mehr Unverpackt-Läden. Aber auch in kleineren Städten spart ein Gang zum Wochenmarkt viel Müll.

Tupperdosen, Campingbesteck oder ein eigener Thermobecher helfen, Verpackungen unterwegs zu vermeiden. Viele Imbisse und Kaffee-Stände bieten mittlerweile sogar Rabatte an, wenn Kunden ihre eigenen Becher und Dosen mitbringen.

2. Mehrweg statt Einweg

Das folgt einem einfachen Prinzip: Mehrweg-Verpackung sind in der Regel ökologischer als Einwegverpackungen. Nach dem verkündeten Verbot für Plastikstrohhalme greifen viele Restaurants bereits zu Papierstrohhalmen. Eine ...

