Libelium präsentiert auf der MWC die Integration der NB-IoT-Konnektivität in seine Funksensorplattform. In Kooperation mit Ericsson stellt das Unternehmen verschiedene Developer IoT-Kits vor, um Proof-of-Concepts zu ermöglichen.

In einem Markt, in dem Produktreife und Homogenität von Kommunikationsprotokollen an Bedeutung gewinnen, ist die Integration der NB-IoT-Technologie in die Sensorplattform von Libelium Bestandteil der neuen Strategie des Unternehmens, individuelle Projekte anzubieten, die spezifische Konfigurationen erfordern. "Im Laufe unseres 13jährigen Bestehens haben wir mehr als 15 Kommunikationsprotokolle integriert. Deshalb ist uns klar, dass die Fragmentierung des IoT-Marktes je nach Anwendung unterschiedliche Protokolle erfordert. Die Anwendung NB-IoT ist eine vielversprechende Technologie, die wir in unser Portfolio aufnehmen möchten", erklärt Alicia Asín, CEO von Libelium.

Mit dieser Entwicklung lanciert Libelium die ersten NB-IoT-Kits, mit denen Entwickler diese Technologie bequem testen und die Einführung von IoT dank der Open Source API-Technologie beschleunigen können. Libelium führt die neuen Developer Kits am Stand von Ericcson auf dem Mobile World Congress in Barcelona vor.

Die in ein von Quectel hergestelltes Modul integrierte NB-IoT-Technologie bietet exzellente Zuverlässigkeit, einschließlich globale Netzabdeckung in allen Geografien sowie Kompatibilität mit drei Netzwerkarten: NB-IoT, LTE-Cat-M und selbst aktuelle GPRS. Auf diese Weise ist ein Fallback sichergestellt, falls an einem Punkt eine NB-IoT-Abdeckung nicht gegeben ist.

Somit ermöglicht diese Technologie bei Projekten in ländlichen Gebieten mit geringer NB-IoT-Netzabdeckung die Nutzung alternativer Kommunikationstechnologien neben der Möglichkeit der Positionierung über das enthaltene GNSS-Modul

Libelium arbeitet zurzeit mit Ericsson daran, die Kompatibilität der NB-IoT-Konnektivität zum LWM2M-Protokoll zu gewährleisten, das Ericsson in seinen Konfigurationen mit dieser Technologie nutzt.

Die NB-IoT-Technologie bietet wichtige Leistungsmerkmale für die Datenübertragung, beispielsweise eine große Reichweite und einen geringen Energieverbrauch. Sobald das NB-IoT-Netzwerk vollständig ausgebaut ist, ermöglicht diese Technologie eine weitreichende Abdeckung selbst in Gebieten, die zurzeit noch nicht von Protokollen wie GPRS erreicht werden.

"Für IoT-Projekte ist es wichtig, dass vor einer Investitionsentscheidung Tests durchgeführt werden. Kunden können die Sensorplattformen von Libelium jetzt mit zahlreichen Funktechnologien einschließlich NB-IoT testen, bevor sie umfangreiche Investitionen tätigen", erklärt David Gascón, CTO von Libelium.

Über den IoT-Marktplatz bietet Libelium zwei IoT-Kits mit unterschiedlichen Konfigurationen einschließlich Hardware und NB-IoT-Konnektivität an, damit Projektentwickler diese Technologie testen und die Skalierbarkeit von Investitionen bestimmen können.

Weitere Informationen unter: http://www.libelium.com/libelium-and-ericsson-launch-first-nb-iot-developer-kits/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190219005865/de/

