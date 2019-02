Brünn, Tschechische Republik (ots/PRNewswire) - Flowmon Networks, ein Anbieter hochentwickelter Netzwerküberwachungs- und Sicherheitslösungen, gab heute die Verfügbarkeit der Flowmon Encrypted Traffic Analysis bekannt. Die Flowmon Encrypted Traffic Analyis evaluiert als Teil der aktuellen Flowmon 10.0-Veröffentlichung verschlüsselten Datenverkehr in Echtzeit, um die Stärkung von Sicherheitsrichtlinien zu vereinfachen und das angestrebte Schutzniveau somit beizubehalten.



Laut NSS Labs (https://www.nsslabs.com/company/news/press-releases /nss-labs-predicts-75-of-web-traffic-will-be-encrypted-by-2019/) werden 2019 75 % des Web-Datenverkehrs verschlüsselt sein. Während Datenverschlüsselung zum einen von jedem verantwortungsbewussten Unternehmen angestrebt werden sollte, um sowohl Abhörung als auch Beeinträchtigung von Datenübertragungen zu verhindern und um Integrität und Diskretion zu wahren, stellt die Komplexität der Handhabung der Datenverschlüsselung, die zur Sicherstellung kryptographischer Compliance erforderlich ist, Unternehmen zum anderen vor Herausforderungen und lässt sie oftmals im Ungewissen darüber, zu welchem Ausmaß das angestrebte Schutzniveau erreicht werden konnte.



"Kryptographische Compliance-Richtlinien werden aufgrund zunehmender Cyber-Angriffe, die durch einen Missbrauch der Datenverschlüsselung erfolgen, zusehends verschärft und die Einhaltung dieser Richtlinien wird somit wesentlich problematischer. Im Zeitalter des verschlüsselten Datenverkehrs wird das Vermögen, solche Kommunikationsvorgänge zu analysieren, zu einem wesentlichen Bestandteil der effektiven Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien", so Pavel Minarik, CTO von Flowmon Networks.



"Flowmon (https://www.flowmon.com/en/products/flowmon) verhilft Netzwerkbetrieb-Teams zur Kontrolle über verschlüsselten Datenverkehr. Die Metadaten des Netzwerkverkehrs werden überwacht und analysiert und Unstimmigkeiten in Bezug auf kryptographische Compliance gemeldet, wodurch das angestrebte Schutzniveau beibehalten werden kann und eine unerwünschte Datenübertragung vermieden wird. Aufgrunddessen können NetOps-Teams mit organisatorischen Sicherheitsanforderungen Schritt halten und eine vertrauliche Datenübermittlung beibehalten werden."



Die Flowmon Solution überwacht die Metadaten des Netzwerkverkehrs (https://www.flowmon.com/en/solutions/use-case/netflow-ipfix) und fasst sie zu sogenannten Flows (NetFlow/IPFIX-Standards (https://www.flowmon.com/en/solutions/use-case/netflow-ipfix)) mit einer bestimmten Extension zusammen, die dem TLS-Handshake entnommen wurde (Erstellung einer verschlüsselter Datenübertragung). Diese Vorgehensweise, die keiner Entschlüsselung bedarf, ist schlussendlich die einzige skalierbare Möglichkeit, die uns moderne verschlüsselte Datenübertragungen ohne eine Verletzung des Datenschutzes nachvollziehen lässt.



So befähigt die Flowmon Encrypted Traffic Analysis NetOps-Teams beispielsweise dazu, abgelaufene und nicht konforme SSL-Zertifikate zu überprüfen, Verschlüsselungsstärken zu kontrollieren und unerwünschte TLS-Versionen, die Vulnerabilitäten oder nicht konforme Clients enthalten, zu blockieren. Zusätzlich lässt eine Visibilität dieser Größenordnung, Unternehmen Cyber-Bedrohungen und Malware bekämpfen, die durch den Missbrauch von Datenverschlüsselung einer Erkennung entgehen. Hierzu zählen C&C-Kommunikation, Man-in-the-Middle Attacken sowie Daten-Exfiltration.



Informationen zu Flowmon Networks



Flowmon Networks (http://www.flowmon.com/) entwickelt Produkte für die Überwachung der Netzwerkleistung und für Netzwerksicherheit, die Informationen vom Verkehrsfluss nutzen (https://www.flowmon.com/en/solutions/use-case/netflow-ipfix).



