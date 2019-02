Straubing (ots) - Der deutsche Pass kann entzogen werden, wenn jemand für einen anderen Staat Wehrdienst leistet. Doch der IS war, selbst wenn er staatliche Strukturen aufgebaut hat, kein Staat. Darauf hat der Westen stets größten Wert gelegt, um den Terroristen keine Legitimität zu geben. Diese Position kann er nun nicht ändern, weil es ihm gerade angenehmer ist. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Politisch bleiben Deutschland und andere Herkunftsländer in jedem Fall verantwortlich. Sie haben nicht verhindert, dass sich ihre Staatsbürger radikalisieren und ins Kampfgebiet absetzen. Nun können sie andere nicht mit den Folgen ihres Versagens allein lassen.



