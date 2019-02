The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2019



ISIN Name



CA88557T1084 360 BLOCKCHAIN INC.

DE000DZ1KHN0 DZ BANK CLN E.8879

VGG8477B1058 DELTA TECH.HLDGS LTD DL

ZAE000018834 DISTR. + WAREHOUSING