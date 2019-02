Kanadisches Unternehmen wechselt zu ExaGrid, um den Datenschutz zu erhöhen und die Umgebung zu optimieren

ExaGrid, führender Anbieter von intelligenten hyperkonvergenten Speichern für Backups, gab heute bekannt, dass Ahearn & Soper durch die Einrichtung einer Offsite-Replikation mit hyperkonvergenter Sicherung mit Datendeduplizierung von ExaGrid seine Backup-Umgebung optimiert und weiter geschützt hat und mit der skalierbaren Architektur von ExaGrid auf das Datenwachstum reagieren konnte.

Ahearn Soper Inc. bietet Software- und Hardwarelösungen im Bereich Barcodes, die die Genauigkeit, Nachverfolgung und Effizienz der betrieblichen Abläufe in Vertrieb, Fertigung und Gesundheitswesen verbessern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto (Ontario) und ist über Vertriebs- und Serviceniederlassungen in ganz Nordamerika tätig.

Ahearn Soper traf die Entscheidung, die Backup-Umgebung um die Notfallwiederherstellung (Disaster Recovery, DR) zu erweitern und wünschte sich eine Lösung, die eine Offsite-Replikation ermöglicht. "ExaGrid erklärte uns vor Ort die Funktionsweise des Systems sowie die Vorteile seiner Architektur. Das Produkt hat uns aufgrund des Umgangs mit der Deduplizierung und der Offsite-Replikation sowie der Tatsache, dass es sich um ein geschlossenes System handelt, sehr beeindruckt", sagte William Rosenblath, IT-Manager und Systemingenieur bei Ahearn Soper. "Mithilfe der Datendeduplizierung von ExaGrid konnten wir mehr Daten speichern und ältere Wiederherstellungspunkte erhalten, von denen einige bis zu zwei Jahre zurückreichen, während wir mit unserem bisherigen System nur die Datenmenge von wenigen Monaten speichern konnten."

Vor dem Hintergrund der Datenzunahme von Ahearn Soper arbeitete Rosenblath mit dem zuständigen Support-Techniker von ExaGrid zusammen, um die vorhandenen ExaGrid-Systeme zu skalieren. "Unsere Datenmenge hat sich seit der ersten Installation unserer ExaGrid-Systeme verdoppelt, sodass wir zusätzliche Appliance angeschafft haben. Unser Support-Techniker führte uns durch die Installation der neuen Appliances, angefangen beim Upgrade-Prozess bis zur Datenübertragung in das neue System. Im vergangenen Jahr hatten wir Probleme mit der Aufrüstung unserer älteren Appliance auf die neueste Version der Firmware. Wir hatten zwei Appliances an unserem DR-Standort, aber nur eine an unserem Hauptstandort, was das Problem noch verkomplizierte. ExaGrid tauschte unentgeltlich die beiden Geräte am DR-Standort gegen ein Gerät aus, das zu unserer Appliance am Hauptstandort passte. ExaGrid hat großes Vertrauen in sein Produkt und bietet bei Problemen einen ausgezeichneten technischen Support", so Rosenblath.

Neben der Verstärkung des Datenschutzes durch eine erweiterte Aufbewahrung und Offsite-Replikation passte die plattenbasierte Sicherung von ExaGrid zudem gut zum Plan von Ahearn Soper, zur Steigerung der Effizienz die Umgebung zu virtualisieren. "Seit unserem Wechsel zu ExaGrid sind wir auf ein VMware-System umgestiegen und haben unser Rechenzentrum virtualisiert. Wir haben Arcserve um eine VMware-Sicherung aktualisiert und inzwischen sichern wir Systemabbilder anstelle von Dateien. Unser ExaGrid-System dedupliziert diese Abbilder und repliziert sie extern, sodass wir über vollständige Systemabbilder verfügen, die wir zur Wiederherstellung nutzen können. Nach der Verbesserung unserer Vernetzung und Rechenzentrumssysteme hat sich die Effizienz verzehnfacht. Früher waren wir damit zufrieden, dass unsere täglichen inkrementellen Backups die ganze Nacht dauern, jetzt sind sie in der Regel in ein oder zwei Stunden fertig", sagte Rosenblath. "Die Umstellung auf ExaGrid hat uns große Zeiteinsparungen beim Backup-Management ermöglicht. Es läuft nach dem Motto ‚einschalten und fertig', wir müssen es lediglich überwachen und dafür sorgen, dass alles funktioniert", ergänzte er.

Lesen Sie die vollständige Kundenerfolgsgeschichte von Ahearn Soper, um zusätzliche Informationen über die Erfahrung des Unternehmens mit der Anwendung von ExaGrid zu erhalten.

Die veröffentlichten Kundenerfolgsgeschichten und Erfolgsstorys aus dem Enterprise-Bereich von ExaGrid betragen inzwischen mehr als 360 und sind damit höher als die aller Anbieter im gleichen Bereich zusammengenommen. Diese Schilderungen zeigen, wie zufrieden die Abnehmer mit dem einzigartigen Architekturansatz, dem differenzierten Produkt und der unübertroffenen Kundenbetreuung von ExaGrid sind. Die Kunden erklären regelmäßig, dass es sich nicht nur um das Best-in-Class-Produkt handelt, sondern "dass es wirklich funktioniert".

