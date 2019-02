Die russische Marine beobachtet die Fahrt eines US-Zerstörers im Schwarzen Meer.

Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte, darunter die Raketenkorvette Orekhovo-Zuyevo und das Aufklärungsschiff Ivan Khurs, verfolgen kontinuierlich den US-Lenkflugkörper-Zerstörer USS Donald Cook, der in das Schwarze Meer gesegelt ist, berichtete das russische National Defense Management Center am Dienstag. Die Donald Cook fuhr demnach in das Schwarze Meer "um 19:00 Uhr Moskauer Zeit am 19. Februar 2019" ein. "Die zugewiesenen Mittel der Schwarzmeerflotte haben eine kontinuierliche Verfolgung des US-Raketenzerstörers organisiert. Die direkte Kontrolle über ihre Bewegungen wird von der Raketenkorvette Orekhovo-Zuevo und dem Aufklärungsschiff Ivan Khurs übernommen ", so der Bericht. Der US-amerikanische Lenkflugkörper-Zerstörer Donald Cook begann seinen Transit über die Dardanellenstraße auf dem Weg ins Schwarze Meer, berichtete die Pressestelle der US-Flotte 6 am Dienstag.

