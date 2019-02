Könnte das Schlafen auf dem Rücken das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen im Gehirn erhöhen? Diese Möglichkeit wird in einer neuen Studie aufgezeigt, die im Journal of Alzheimer's Disease veröffentlicht wurde.

"Wir haben die häuslichen Schlafrhythmen bei Patienten mit Gedächtnisstörungen infolge neurodegenerativer Erkrankungen mit einer großen Gruppe älterer Menschen mit normaler Kognition verglichen", so Daniel J. Levendowski, Erstautor der Studie und Präsident von Advanced Brain Monitoring. "Mehr als 2 Stunden mit dem Kopf nach oben liegend (d. h. in Rückenlage) zu schlafen war ein wesentlicher nächtlicher Marker zur Charakterisierung der Personen mit Gedächtnisstörungen, nachdem Faktoren wie Alter, Geschlecht, Schnarchen, obstruktive Schlafapnoe und Bewegungen in der Nacht kontrolliert wurden."

Diese Ergebnisse bestätigen bei Menschen einen Befund, der von Forschern der Stony Brook University bei Ratten beobachtet und auf der Website Journal of Neuroscience veröffentlicht wurde. Mit Hilfe der dynamischen Kontrast-MRT fanden sie heraus, dass die Freigabe von neurotoxischen Proteinen aus dem Gehirn durch glymphatischen Transport weniger effizient war, wenn sich die Köpfe der Ratten in Rückenlage befanden. "Unsere Ergebnisse bestätigen eindeutig ihre Schlussfolgerungen", fügte Dr. Philip Westbrook, medizinischer Leiter von Advanced Brain Monitoring, hinzu. "Wir suggerieren auch, wie die Interaktion zwischen dem Rückenschlaf und den natürlichen Veränderungen, die mit dem Alter einhergehen, die Beseitigung von ß-Amyloid, Tau, Alpha-Synuclein und anderen Neurotoxinen aus dem Gehirn während des Schlafes beeinflussen könnte."

Da die Darstellung des glymphatischen Systems beim Menschen noch nicht möglich ist, ist weitere Forschung erforderlich, um einen kausalen Zusammenhang zwischen neurodegenerativen Erkrankungen und Rückenschlaf herzustellen. "Die Assoziationsstärke deutet jedoch auf einen potenziell modifizierbaren Risikofaktor für neurodegenerative Erkrankungen hin, ähnlich wie bei Ernährung und Bewegung", suggerierte Dr. Charlene Gamaldo, Co-Autorin und außerordentliche Professorin für Neurologie an der Johns Hopkins University School of Medicine.

Die Studienergebnisse wurden im Rahmen einer vom National Institute of Aging finanzierten und an Advanced Brain Monitoring vergebenen 2,5 Millionen Dollar teuren Längsschnittstudie in mehreren Prüfzentren gewonnen. Ziel dieser laufenden Untersuchungen ist es, die Hirnfunktionen während des Aufwachens und Schlafes zu charakterisieren, um eine frühzeitige Identifizierung und Unterscheidung zwischen leichter kognitiver Beeinträchtigung, Alzheimer, Parkinson und anderen Demenzen zu ermöglichen. "Dies ist einer von vielen neurodegenerativen Krankheitsmarkern, die wir identifiziert haben, um die Wahrscheinlichkeit eines Demenz-Subtyps vorherzusagen, das Fortschreiten der Erkrankung zu quantifizieren und die Wirksamkeit neuer Behandlungen zu bewerten", so Chris Berka, leitender Prüfarzt des Projekts und CEO von Advanced Brain Monitoring.

Advanced Brain Monitoring Inc ist ein privates Unternehmen für neurologische Diagnostikgeräte, das sich auf die Erfassung und Analyse von EEG im Wach- und Schlafzustand spezialisiert hat. Die Produkte des Unternehmens werden in klinischen Studien und in der klinischen Praxis eingesetzt, um die Hirnfunktion in Bezug auf Neurodegeneration im Frühstadium und chronische Krankheiten zu interpretieren, die Schlafqualität zu verbessern und die Leistung zu steigern. Seit 2013 hat das Unternehmen 15 Patente erhalten, darunter sieben FDA-zugelassene und CE-gekennzeichnete Produkte. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat das Unternehmen über 35 Millionen Dollar an staatlicher FuE-Finanzierung erhalten.

