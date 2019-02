"Reutlinger General-Anzeiger' zu Luftreinhaltung:

"So sehr die grün-schwarzen Aktivitäten zu begrüßen sind, die Messwerte zu verbessern und weitere Fahrverbote zu verhindern, so sehr ist auch zu hinterfragen, weshalb die Politik erst jetzt aktiv wird. Jetzt, da die all-samstäglichen Proteste immer unüberhörbarer werden. Und jetzt, da die Umfragewerte auf für die CDU desaströse 23 Prozent abgesackt sind. Und auch vor einer weiteren Hausaufgabe darf sich die Politik nicht wegducken: Sie muss die Auto-Hersteller, die betrogen haben, endlich dazu bringen, die Hardware-Nachrüstung an den betroffenen Autos zu übernehmen."/yyzz/DP/he

