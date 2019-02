von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Oberhänsli, Zur Rose ist vor allem dank Akquisitionen auch im vergangenen Jahr sehr stark gewachsen. Der Nettoumsatz stieg um 20,8% auf über 1,2 Mrd Franken. Welchen Anteil daran hat das Schweizer Geschäft?

Walter Oberhänsli: Anteilsmässig am Gesamtumsatz macht das Schweizer Geschäft 44 Prozent aus. Trotz der staatlich verordneten Preissenkungen konnten wir in unserem Heimmarkt um 5.4 Prozent zulegen und unsere Marktanteile erhöhen.

In Deutschland ist Zur Rose Marktführer, 2018 kamen die Versandapotheken Apo-Rot und Medpex dazu. Welchen Marktanteil erreicht Zur Rose mittlerweile im deutschen Markt?

Im wichtigen Kernmarkt Deutschland konnten wir unseren Marktanteil im Arzneimittelversand aufgrund der Akquisitionen von 18 Prozent auf 31 Prozent erhöhen - dies bei gleichzeitiger Zunahme der aktiven Kundenzahl auf knapp sechs Millionen.

Was macht Deutschland abgesehen vom grossen Volumen zu einem so interessanten Markt?

Zwei Aspekte sind hier massgebend: Einerseits ist Deutschland mit einem Volumen von 44 Milliarden Euro Europas grösster Medikamentenmarkt und andererseits ist der Versand rezeptpflichtiger Arzneimittel erlaubt, wobei die Online-Durchdringungsrate in diesem Geschäftsbereich mit 1 bis 2 Prozent noch tief ist. Das Online-Potenzial liegt also auf der Hand. Es wird sich noch verstärken, wenn das elektronische Rezept in Deutschland eingeführt wird. Ende Januar hat das Bundeskabinett in Deutschland konkrete Vorgaben zur Umsetzung bis 2020 beschlossen.

Mit PromoFarma wurde 2018 auch der grösste spanische Marktplatz-Plattformbetreiber übernommen, der seinerseits mit seinem grenzüberschreitenden E-Commerce-Geschäft über 30 Länder in Europa beliefert. Welche Bedeutung hat PromoFarma im Rahmen der Expansionsstrategie?

Mit der Markplatz-Plattform von PromoFarma erweitern ...

